Inter | Adriano elogia Icardi per il gol in Champions League | si attende il rinnovo

Inter - Adriano e i compimenti a Icardi : 'Il gol al debutto ti resterà nel cuore' : Quante emozioni su Sky Sport!" ha scritto il brasiliano sui social, con una foto che li ritrae insieme e sorridenti. La carriera di Adriano in nerazzurro Adriano è stato uno dei simboli dell'Inter ...

Adriano : "In Italia mi sentivo solo e depresso - quando giocavo nell'Inter bevevo ogni notte" : In un’intervista alla rivista brasiliana R7, l’ex calciatore Adriano ha parlato apertamente dei suoi problemi con l’alcol ai tempi dell’Inter e di quanto abbia sofferto dopo la morte del padre:La morte di mio padre mi ha distrutto, in Italia mi sentivo solo e depresso: trovavo felicità solo bevendo, lo facevo ogni notte. E gli amici non mi aiutavano, anzi. Soltanto io so quanto ho sofferto dopo la morte di mio padre, mi ha ...

Adriano : "Ero depresso - andavo ubriaco agli allenamenti. All'Inter dicevano che avevo problemi muscolari" : "So solo io quello che ho sofferto. La morte di mio padre ha lasciato un vuoto enorme nella mia vita". Intervistato dall'edizione brasiliana del quotidiano portoghese 'A Bola' e dal portale 'Terra', l'Imperatore Adriano parla a cuore aperto dei suoi problemi di depressione e con l'alcol che lo tormentano dal 2004."Mi sentivo molto solo, dopo la sua morte nella mia vita tutto è andato peggio - ha detto l'ex bomber di Inter, Fiorentina, ...

