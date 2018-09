Inps | domande disoccupazione luglio +9 | 4%

Niente Naspi ad alcuni precari della scuola - ma l’Inps riesaminerà le domande : Da diverse citta' sparse in tutta Italia arrivano denunce da parte di alcuni lavoratori della scuola in riferimento ad una mancata erogazione dell’indennita' di disoccupazione. Infatti come sempre, al termine dell’anno scolastico, cioè il 30 giugno, molti lavoratori precari della scuola, andando a scadenza contratto, presentano l’istanza per percepire la Naspi. In molti casi però le domande risultano respinte per mancato versamento dei ...