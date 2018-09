Inps | da gennaio 156 mila assunzioni in più a tempo indeterminato

Osservatorio Inps : +6 - 9 per cento di assunzioni gennaio-giungo 2018 : L’Osservatorio sul precariato Inps ha pubblicato i dati sulle assunzioni relativi al periodo gennaio-giugno 2018. Il primo semestre di quest’anno le assunzioni nel settore privato sono aumentate del 6,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita risultano tutte le componenti: contratti a tempo indeterminato +1,7%, contratti a tempo determinato +5,9%, contratti di apprendistato +11,2%, contratti stagionali +2,8%, contratti in ...