INGE FELTRINELLI - il ricordo di Roberto Saviano : “Prima editrice in un mondo di uomini” : Roberto Saviano ricorda Inge Feltrinelli, per la cui casa editrice ha pubblicato i suoi ultimi libri. Da Bacio feroce a La paranza dei bambini, fino all'inchiesta sulla cocaina ZeroZeroZero. "Da Giangiacomo imparò ad organizzare la grande macchina della distribuzione delle parole. Amava il talento. Nessuno mai più come lei."Continua a leggere

E' morta INGE FELTRINELLI - regina dell'editoria internazionale : Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 24 novembre e invece Inge Schonthal coniugata Feltrinelli ci ha lasciato nella notte di ieri, 20 settembre 2018. E' stata un'editrice, fotografa e giornalista ...

INGE FELTRINELLI - MORTA LA REGINA DELL’EDITORIA/ Ultime notizie - “voleva cambiare il mondo con i libri” : INGE FELTRINELLI è MORTA, addio alla REGINA dell'editoria. Ultime notizie, dal 1972 ha gestito la casa editrice fondata dal marito: lottava da tempo con una malattia(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:45:00 GMT)

E' morta INGE FELTRINELLI - la "regina dell'editoria : Fotografa e fotoreporter, era una grande appassionata di moda, di arte e di ogni forma di creatività. Difese strenuamente la casa editrice alla morte del marito e fondatore

morta INGE FELTRINELLI - famosa fotografa e regina dell'editoria : Veniva soprannominata 'The queen of publishing' , la regina dell'editoria, e la sua scomparsa porta un grande lutto all'interno del mondo dell'editoria italiana e internazionale. Sessant'anni fa ...

Chi era Giangiacomo Feltrinelli : editore - marito di INGE - morto nel mistero : Giangiacomo Feltrinelli, marito di Inge Feltrinelli, ha lasciato un segno nella nostra storia recente non solo perché il fondatore della nota Casa Editrice Feltrinelli, ma anche come attivista politico capace di lavorare nella clandestinità durante gli anni di piombo. La sua figura, unica, è ancora controversa a causa della morte, misteriosa.Continua a leggere

Con INGE FELTRINELLI se ne va la vecchia editoria italiana : (foto: Getty) “Ho paura solo della sofferenza. Della morte per nulla: ho avuto una vita così bella“, dichiarava in un’intervista del 2013 Inge Feltrinelli, morta questa notte all’età di 87 anni. Grande, ultima signora dell’editoria italiana, era la vedova di Giangiacomo Feltrinelli (il suo vero nome era Inge Schoenthal, nata nel 1930 a GöttIngen, Germania, da una famiglia di industriali ebrei e in cui ebbe una ...

Morta INGE FELTRINELLI : 'i libri sono tutto - i libri sono la vita' : 'Curiosa di temi e dotata di una intima allegria, ci ha dato anche molto assicurandoci una continua visione della vita culturale aperta al mondo ha concluso -. A me mancherà molto, ci legava una ...

Tutti gli uomini di INGE Feltrinelli : Giangiacomo era diventato rivoluzionario perché aveva capito che con i libri non avrebbero cambiato il mondo, o almeno non abbastanza in fretta. «Tentai di fermarlo - diceva Inge -. Lui mi lasciò. ...

Morta INGE FELTRINELLI - regina dell’editoria : Nata nel 1930 in Germania, nel 1959 sposò l’editore milanese Giangiacomo Dopo la morte del marito ne ereditò l’impero affermandosi come regina dell’editoria

INGE FELTRINELLI chi era - : La regina dell'editoria italiana è morta all'età di 87 anni. Nata in Germania, si è sposata con il fondatore dell'omonima casa editrice nel 1960 e dopo pochi anni ne è diventata presidente. ...

E' morta INGE FELTRINELLI - la regina dell'editoria - : Curiosa di temi e dotata di una intima allegria, ci ha dato anche molto assicurandoci una continua visione della vita culturale aperta al mondo. A me mancherà molto, ci legava una profonda stima ma, ...

INGE FELTRINELLI : «Io - che ho avuto una vita così bella» : Inge Feltrinelli e Marta MarzottoInge Feltrinelli con Gillo DorflesInge Feltrinelli con Elio Fiorucci e Luciano BenettonInge FeltrinelliNon importa quanti fiori, collane e riccioli portasse, il dettaglio più sfacciato di Inge Feltrinelli era un lampo negli occhi con il quale illuminava i posti e le persone. La prova tangibile che la bellezza se ne frega del tempo. La vedevo alle manifestazioni dei libri, dove arrivava anticipata dai bisbiglii ...

Italia : è morta INGE Feltrinelli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve