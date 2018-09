calcioweb.eu

: Nonostante l'espulsione di Cristiano Ronaldo e le perdite per infortunio di Khedira prima e Douglas Costa poi, la J… - Voci_di_Citta : Nonostante l'espulsione di Cristiano Ronaldo e le perdite per infortunio di Khedira prima e Douglas Costa poi, la J… - CalcioWeb : Infortunio #Khedira, tegola #Juventus: ecco l'esito degli accertamenti ed i tempi di recupero - SiamoPartenopei : Infortunio Khedira, 3 settimane di stop: salterà Juventus-Napoli -

(Di giovedì 20 settembre 2018)– Laè tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Samiè stato sottoposto a esami strumentali che hanno rilevato una distrazione ai flessori della coscia sinistra; anche Douglas Costa è uscito anzitempo dal terreno di gioco del Mestalla, ma le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani. Per il tedesco stop di circa tre settimane. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolol’esito...