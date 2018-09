India | il Papa rimuove il vescovo accusato di violenze sessuali su una suora

Formula1 La Force India si salva grazie al papà di Stroll : La Force India è salva . Il team, entrato in amministrazione controllata alla vigilia del GP dell'Hungaroring, ha ricevuto il sostegno decisivo da parte di un consorzio di imprenditori che si è fatto ...

F1 - la Force India evita il fallimento : papà Stroll rileva la scuderia con sede a Silverstone : Un consorzio guidato da Lawrence Stroll ha rilevato la proprietà della Force India, salvando così la scuderia dal fallimento La Force India è salva grazie a Lawrence Stroll, padre del pilota canadese della Williams. Proprio nella giornata di ieri, gli imprenditori guidati da Stroll senior hanno rilevato la proprietà della scuderia con sede a Silverstone, evitandone dunque il fallimento come successo recentemente a Manor e Caterham. Photo4 ...