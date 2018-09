Indennità di malattia con contratto a termine | come funziona

Malattia - Inps : 5 miliardi di euro spesi per le Indennità : Torna a snocciolare numeri il titolare dell’Inps, Tito Boeri, questa volta lo fa sulle visite fiscali e le risorse Inps e durante l’audizione al Senato in Commissione Lavoro. Secondo i dati forniti dal Presidente del nostro Istituto di previdenza: “L’Inps spende ogni anno circa 2 miliardi di euro per indennità di Malattia per i dipendenti privati che sono a carico delle imprese invece nei primi 3 giorni di assenza – dice Boeri ...