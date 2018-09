calcioweb.eu

: Incredibile #Chesnakov, si sputa sulla mano e si lava la faccia [VIDEO] - CalcioWeb : Incredibile #Chesnakov, si sputa sulla mano e si lava la faccia [VIDEO] -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Si sono giocate le gare di Europa League, partite che hanno regalato emozioni, doppio successo delle squadre italiano con tre punti importanti per i gironi per Milan e Lazio. Nel frattempo episodioprima della gara tra Arsenal Vorskla, il capitanosi ètoe poito la, ilè diventato subito virale. Ecco ilClean up before the game.. Vorskla Poltava captain Volodymyr@Arsenal v @vorsklacomua @EuropaLeague #Vorskla ##Captain #CleanUp #NotLikeDouglas @douglascosta pic.twitter.com/pLMYudxwHN — Éric (@el_journalista) 20 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, sie silaCalcioWeb.