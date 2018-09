Incidenti | auto si ribalta in Tangenziale Est Milano | un uomo deceduto

Incidenti : Padova - ciclista muore finendo sotto autocarro : Padova, 18 set. (AdnKronos) - Poco prima delle ore 9, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Conselvana a Maserà di Padova per un ciclista finito incastrato sotto un autocarro. I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con l’autogrù, hanno con dei cuscini pneumatici e dei martinetti idraulic

Incidenti : Padova - sulla A13 scontro tra utilitaria e autocisterna - un morto : Padova, 17 set. (AdnKronos) - Da poco prima delle ore 14, i vigili del fuoco stanno operando per un incidente stradale tra il casello di Terme Euganee e il bivio di Padova sud per un tamponamento tra un’utilitaria e un’autocisterna di metano liquido: deceduto il conducente del mezzo leggero. Le squa

Incidenti : scontro fra auto e tir nel Milanese - un morto : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Un uomo è morto nello scontro fra un'auto e un tir a Vanzaghello, in provincia di Milano, sulla strada statale 336 dell'aeroporto di Malpensa. La strada è temporaneamente chiusa e il traffico è regolato con indicazioni sul posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Barbara - investita e uccisa in autostrada per proteggere le sue bambine Le foto Cosa fare in caso di Incidenti : La 38enne era scesa dalla vettura, bloccata sulla corsia di sorpasso dopo un tamponamento, per mettere il triangolo segnaletico a difesa delle piccole, di uno e 5 anni. Un’altra auto ha travolto lei e l’autista dell’auto investitrice, scesa per aiutare

Incidenti : auto si ribalta nel Comasco - morti tre giovani : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Tre giovani sono morti la scorsa notte a Guanzate, in provincia di Como, in un incidente stradale. Verso le tre di notte l'auto nella quale si trovavano si è ribaltata in una via del centro del paese, per poi finire contro un muretto. I vigili del fuoco hanno estratto da

Roma - Incidenti a Trionfale e in via Gregorio XI : due auto ribaltate : Grave incidente oggi alle 13 circa su via Trionfate all'altezza del civico 12.705, all'altezza di via del Casale di Monte Arsiccio. Per motivi in corso d'accertamento una Hyundai guidata da un uomo di ...

Traffico autostrade - bollettino viabilità/ Ultime notizie : code sull’A9 in direzione nord - segnalati Incidenti : Traffico autostrade, weekend da bollino rosso. Ultime notizie, viabilità: code sull’A9 in direzione Svizzera, code anche a Massa in direzione nord e in generale Traffico sostenuto(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, che ...

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, ...

Salute : 8 mila bimbi feriti in Incidenti auto nel 2017 - campagna Governo : Sollecitare e coinvolgere il mondo degli adulti sulla necessità di assicurare i bambini in auto è prioritario ed è l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione 'bimbi in auto', presentata questa ...

Londra - dal 2020 auto a passo d'uomo per ridurre gli Incidenti - : Il limite sarà fissato a 20 miglia, circa 32 chilometri orari, nella Congestion Charging Zone, la zona già soggetta a pedaggi per il traffico privato. I rischi di morte per i pedoni si ridurrebbero ...

Incidenti : tir contro auto sull’A4 - un morto e tre feriti : Milabno, 24 lug. (AdnKronos) – Scontro tra un tir e un’auto sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni, sulla barriera di Milano est. Un uomo di 59 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.20: sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il tratto autostradale è stato chiuso e la situazione del traffico nelle ...

Incidenti : auto investe cervo sulla A24 - autista in prognosi riservata : Incidente sull’autostrada A24 nelle vicinanze dello svincolo direzionale di Torano, in direzione Roma, provocato da un cervo: coinvolta una autovettura Audi A6 a bordo della quale erano presenti tre passeggeri, un uomo, ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Salvatore, la moglie ed il figlio che non risultano feriti. Le indagini ed i rilievi del sinistro hanno consentito di accertare che l’autovettura A6, ...