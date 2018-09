In Serie B non si capisce più niente

Serie A Parma - Stulac non si allena - Gervinho e Sepe ok : Parma - Seduta pomeridiana per i gialloblu di D'Aversa . A Collecchio, la squadra ha svolto un lavoro di attivazione, per poi proseguire con esercitazioni tattiche. A conclusione, partita in porzione ...

Serie B Brescia - Corini : «Non vedo l'ora di debuttare» : Brescia - "Oggi sono molto emozionato, così come ieri per il primo allenamento. Ringrazio e ricordo tutte le persone che nella mia carriera mi hanno formato come uomo e come allenatore ". Eugenio ...

Serie A Frosinone - Cassata : distorsione alla caviglia. In dubbio per la Juventus : Frosinone - Nella giornata di ieri il Frosinone ha proseguito la propria marcia di avvicinamento alla partita di domenica, quando al Benito Stipre arriverà la Juventus . I giallazzurri sono impegnati ...

Caos Serie B - Frattini non ci sta : “Le mie parole strumentalizzate - da ora solo comunicati” : Le parole di ieri di Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, hanno suscitato numerose polemiche, imponendo la necessità di una rettifica. L’ex Ministro degli Esteri intendeva dire che non tutto il campionato di Serie B è stato sospeso, ma solo le partite delle squadre che ambiscono al ripescaggio. Frattini, affidandosi a Twitter, ha sostenuto di essere stato frainteso e che da ora in poi rilascerà solo ...

Mistero su The Big Bang Theory - il cast e gli scrittori non hanno ancora pensato al finale di Serie : Come si concluderà The Big Bang Theory? Il cast e gli scrittori ancora non lo sanno. Nel finale dell'undicesima stagione è stato celebrato l'atteso matrimonio di Amy e Sheldon, e ora i fan si chiedono in che modo la sit-com chiuderà il cerchio. Alcune anticipazioni erano arrivate dallo showrunner Steven Holland, che aveva dichiarato la sua intenzione a dare una risposta a molte delle domande poste dalla serie: Penny e Leonard avranno un figlio? ...

Loki - Scarlet Witch e non solo - Marvel prepara le Serie tv per lo streaming Disney : Disney fa sul serio con il suo servizio di streaming e si prepara a realizzare serie tv autonome del mondo Marvel con i protagonisti dei film.Secondo quanto riporta in esclusiva Variety le trattative sarebbero ancora in una fase iniziale ma il piano ambizioso che Disney sta portando avanti è quello di realizzare diverse miniserie su personaggi dell'universo cinematografico Marvel usando gli stessi attori che li interpretano al cinema. I ...

Serie B - la Lega tuona : “notizie non veritiere - il campionato non si ferma” : Lega Serie B che torna a farsi sentire con una nota dopo le vicende molto controverse degli ultimi giorni: il campionato prosegue “Il can can di questi giorni attorno all’operato del Collegio di garanzia ha forse fatto perdere di vista l’obiettivo perseguito da Figc e Lega B, oggi tanto osteggiati, obiettivo che va esattamente nella direzione di cui proprio in queste ore parla il sottosegretario allo Sport Giancarlo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Non giochiamo da squadra - manca concretezza»

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : l'ex Petagna non mostra pietà e fa doppietta : FERRARA - Continua la favola della Spal , che dopo la salvezza da neopromossa ottenuta nella passata stagione ha indossato i panni della sorpresa nell'avvio di questo campionato: 2-0 all' Atalanta e ...

Serie A Frosinone vs Juventus - in vendita da domani i tagliandi per il settore ospiti : I tagliandi relativi alla gara tra Frosinone e Juventus in programma domenica sera allo 'Stirpe' saranno in vendita dalle 10 di giovedì mattina. I biglietti per il settore ospiti però, saranno in ...

Serie A Frosinone vs Juventus -6 - i tagliandi saranno in vendita da giovedì mattina : I tagliandi relativi alla gara tra Frosinone e Juventus in programma domenica sera allo 'Stirpe' alle 20.30, saranno in vendita dalle 10 di giovedì 20 settembre. I biglietti si potranno acquistare ...

Serie A : per il titolo di capocannoniere il favorito è sempre Ronaldo - dietro Icardi e Higuain : Dopo tre giornate a secco di gol, Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato contro il Sassuolo davanti ai suoi tifosi. L’attuale pallone d’oro per i bookmaker è sempre stato il favorito per la vittoria finale del titolo di capocannoniere della Serie A. L’assenza di reti nelle scorse giornate aveva determinato un incremento della quota, passata da 1,90 a 2,50, mentre oggi, dopo la doppietta di ieri, l’eventuale ...