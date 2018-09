' È in corso un attacco di spamming a scopo estorsivo' | Polizia postale lancia

Napoli - apre il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare : 'Questo È un punto di partenza' : Qualche volta arrivano anche belle notizie [VIDEO] dal settore della sanita'. In particolare, possono gioire i cittadini residenti a Napoli per la nuova apertura del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare che si attendeva oramai da anni, ma che finalmente si è ufficialmente realizzata. Pertanto questa mattina, alle ore 08.01 del 15 settembre, il pronto soccorso ha ufficialmente aperto i battenti tramite un'altoparlante che ha comunicato ...

Venezia 75 : È di Mario Martone 'Capri Revolution' - l'ultimo film italiano in concorso : La Storia fa da architrave per gli ultimi lavori cinematografici firmati da Mario Martone. Così è stato per Noi credevamo sulle disillusioni del Risorgimento e per Il Giovane Favoloso sulla vita di Giacomo Leopardi. Altrettanto va detto per Capri Revolution che, ultimo film italiano in concorso, è stato presentato oggi alla 75^ Mostra d'Arte Cinematografica Veneziana [VIDEO] chiudendo la trilogia del cineasta napoletano sul genere ...

Temptation Island : bufera su Andrea Dal Corso per una foto con un'altra che non È Martina : Andrea Dal Corso, detto Andrew, è di nuovo al centro delle polemiche sui social [VIDEO] dopo l'avvistamento in compagnia di una ragazza durante una vacanza in Grecia, che ha fatto arrabbiare moltissimi follower che lo hanno accusato di scarsa sensibilita' verso Martina Sebastiani. Il ragazzo resta al centro dell'attenzione mediatica dopo la partecipazione al reality dei sentimenti, tanto che si è saputo dalla stessa Maria De Filippi, nel Corso ...

Uomini e Donne - possibili tronisti da Temptation Island : il favorito È Andrea Dal Corso : Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne e come ogni anno il pubblico social che segue la popolarissima trasmissione di Maria De Filippi vuole sapere chi saranno i nuovi tronisti che vedremo in carica dal prossimo mese di settembre. Le indiscrezioni di queste ore rivelano che tra i nuovi protagonisti potrebbe esserci anche un volto noto al pubblico di Temptation Island, il reality dei record di quest'estate: parliamo di Andrea Dal ...

Salvini ha dato l'ordine : È in corso lo sgombero di un grande campo rom della Capitale : Matteo Salvini ha anticipato le operazioni sgombero di uno dei campi nomadi più problematici di Roma, il Camping River. L'Europa aveva stabilito che tutte le operazioni sullo sgombero dovevano essere sospese fino a domani, il ministro dell'Interno però ha ordinato che lo sfratto dei nomadi avvenisse oggi. Il Viminale, di concerto con il Campidoglio, stamattina sul presto ha fatto presentare alle porte del Camping River centinaia di poliziotti, ...

Cicciolina fa ricorso contro il taglio del vitalizio : 'È una decisione illegittima' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata una delle pornodive più celebri degli anni '80, ma è famosa anche per essere stata la prima performer del genere 'adult' a fare il suo ingresso in parlamento. Nel 1985 la Staller si iscrisse al Partito Radicale, schierandosi contro l'uso dell'energia nucleare in Italia ed a favore dei diritti umani. Nel 1987 venne inserita nelle liste elettorali del partito per partecipare alle Elezioni Politiche e ...