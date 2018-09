Immigrazione e dl sicurezza | nuove tensioni nel governo

Salvini - decreti sicurezza e Immigrazione in cdm lunedi' : Roma, 20 set., askanews, - Il consiglio dei ministri si terrà lunedì. La scelta si è resa necessaria - a quanto si apprende - per la contemporanea assenza del premier Conte e del vicepremier e ...

Decreti Immigrazione e sicurezza - ecco i punti chiave : Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini garantiranno "agli italiani un futuro più sereno". Quel che è certo, è che domani i due Decreti - uno sull'immigrazione, l'altro sulla sicurezza - arriveranno in Consiglio dei ministri.Nel primo è sicuramente previsto l'allungamento (da 90 a 180 giorni) dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio: la misura viene ritenuta necessaria per rendere ...