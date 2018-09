Immensa Bebe Vio! Terzo oro consecutivo agli Europei | l’azzurra regina di Terni

sportfair

(Di giovedì 20 settembre 2018)Vio da favola: l’azzurra conquista ileuropeo. Oro aper la campionessa italianaVio è una forza della natura e lo dimostra ogni qualvolta ne ha l’occasione, che sia alle sfilate di moda oeventi da lei organizzati, l’azzurra è in pedana che riesce a dare il meglio di se stessa, conquistando successi su successi. Prestazione strepitosa, ieri sera adi scherma paralimpica:Vio ha battuto in finale la russa Mishurova, conquistando così il suosuccessoeuropeo, dopo Strasburgo 2014 e Monferrato 2016. “Una gran bella emozione perchè gareggiare in casa è tutta un’altra storia. Sto provando nuove cose dal punto di vista tecnico e sono contenta perché il lavoro si vede. Ho faticato in semifinale contro la bielorussa, poi in finale mi sono gasata anche grazie al pubblico di ...