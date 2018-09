Il Volo atterra nei cinema

Atterraggio di emergenza per Volo Roma-Ginevra : roma, 16 set., AdnKronos, - Un aereo Alitalia in volo da Roma Fiumicino a Ginevra, l'AZ568, è tornato indietro ieri poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 21,27, a causa del danneggiamento di uno ...

Atterraggio di emergenza per Volo Roma-Ginevra : Un aereo Alitalia in volo da Roma Fiumicino a Ginevra , l'AZ568, è tornato indietro ieri poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 21,27, a causa del danneggiamento di uno pneumatico . Il comandante,...

Volatile dentro il motore : atterraggio di emergenza per un Volo di EasyJet diretto a Milano : Paura a bordo di un volo EasyJet partito da Lamezia Terme e diretto a Milano. Il motivo? Il più classico dei birdstrike. Insomma, un Volatile è finito dentro il motore, costringendo il pilota in capo a fare un atterraggio di emergenza per evitare danni al motore stesso e un epilogo drammatico.Si tratta dell"airbus 319 della compagnia low-cost britannica, con a bordo 157 passeggeri diretti a Malpensa. Per loro, però, il rientro all"ombra della ...

Easy Jet - paura sul Volo per Malpensa : volatile nel motore durante il decollo - atterraggio di emergenza : L'airbus 319 della Compagnia Easy Jet, con 157 passeggeri a bordo, in partenza dall'aeroporto di Lamezia Terme per Milano Malpensa , è stato costretto a rientrare dopo che un volatile è stato ...

Atterraggio di emergenza per un Volo diretto a Ibiza : "Turista morta per overdose" : I testimoni: "Si comportava in modo strano, era andato in bagno diverse volte poi ha cominciato a tremare". Inutile il...

Alitalia - bambina muore in Volo a 2 anni : inutile l'atterraggio di emergenza a Bari : Una bambina libanese è deceduta a bordo di un aereo Alitalia mentre da Beirut si stava dirigendo a Roma insieme ai genitori. La bimba, di appena due anni, soffriva di problemi di salute e il viaggio ad alta quota non gli ha dato scampo, è morto a causa di un arresto cardiaco. bambina di 2 anni muore su un volo Alitalia Il comandante del volo Alitalia aveva avvisato i genitori della piccola che il viaggio in aereo non sarebbe stato sicuro ma la ...

Bimba di due anni muore per una crisi cardiaca avuta durante un Volo Alitalia. Inutile l'atterraggio di emergenza a Bari. : l'atterraggio di emergenza è stato Inutile. Una bambina di due anni è morta a causa di una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitaliia partito da Beirut ed atteso a...

Bimbo di due anni muore per una crisi cardiaca avuta durante un Volo Alitalia. Inutile l'atterraggio di emergenza a Bari. : l'atterraggio di emergenza è stato Inutile. Una bambina di due anni è morta a causa di una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitaliia partito da Beirut ed atteso a...

Dramma in Volo - bimba di due anni si sente male e muore dopo atterraggio. Soffriva di una grava malattia : Tragedia in volo. Doveva essere un ‘viaggio’ di speranza sul velivolo della compagnia di bandiera italiana, Alitalia; si è rivelato, invece, teatro della triste dipartita di un piccolo angelo. Una bambina di cittadinanza libanese, di soli 2 anni, è morta dopo essersi sentita male sul volo Alitalia Beirut-Roma. L’aereo stamattina è stato dirottato a Bari e ha effettuato un atterraggio d’emergenza per permettere soccorsi ...

Bimbo di 2 anni muore sul Volo Alitalia : atterraggio d'emergenza a Bari : Crisi cardiaca per una bambina libanese a bordo di un aereo Alitalia, fatto atterrare a Bari. Inutili i primi tentativi di soccorso a bordo da parte di una infermiera

Bimba di 2 anni muore sul Volo Alitalia : atterraggio d'emergenza a Bari : Crisi cardiaca per una bambina libanese a bordo di un aereo Alitalia, fatto atterrare a Bari. Inutili i primi tentativi di soccorso a bordo da parte di una infermiera

Bimba ha una crisi sul Volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Una bambina libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morta poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di ...

Bimba muore sul Volo Alitalia diretto a Roma Inutile l'atterraggio di emergenza : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Una bambina di due anni, colta da una crisi cardiaca durante il volo, è morta. L'aereo è stato dirottato per i soccorsi ed è ...

Bimba ha una crisi sul Volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Una bambina libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morta poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di questa mattina l'aereo è stato dirottato per l'emergenza sanitaria all'areoporto del capoluogo pugliese, ma la piccola è morta durante il trasporto in ambulanza. La Bimba ...