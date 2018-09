Il vicepremier Di Maio | ' Volo in Cina in classe economica' | ma il biglietto è da business

Il Governo dei vicepremier : nei sondaggi Salvini è il più gradito - Di Maio il più famoso : La fatidica soglia dei 100 giorni, ormai, è già stata oltrepassata da qualche giorno. E per il Governo Conte è arrivato il tempo dei primi bilanci. A stilarli sono l'Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, che hanno misurato il grado di fiducia degli italiani nei ministri dell'esecutivo gialloverde.Rispetto alle prime valutazioni effettuate i primi di luglio, ...

Il vicepremier Luigi Di Maio : 'Taranto non ha musei degni della Magna Grecia' : La citta' di Taranto non avrebbe musei degni della Magna Grecia. Lo ha dichiarato in diretta tv ieri, su Rai 3, il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Le dichiarazioni del vicepremier non sono state gradite alla direttrice del Museo Nazionale di Taranto, Eva Dell'Innocenti, che ha ricordato in un post su Twitter come la citta' abbia uno dei musei più importanti al mondo. Insomma una gaffe che sta facendo discutere gli addetti ai ...

Vitalizi - il vicepremier Di Maio attacca i ricorsi anti-taglio. Ed è subito polemica : Nuovo capitolo della guerra di M5s contro gli ex deputati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato una serie di attacchi contro di loro, alla notizie della presentazione dei ricorsi contro il taglio ...

Di Maio : 'Ho detto a Salvini che non deve attaccare i magistrati'. E il vicepremier fa dietrofront : Un colloquio notturno tra Salvini e Di Maio e poi il dietrofront del ministro dell'Interno che dopo aver attaccato i magistrati oggi precisa: ' Nessun golpe giudiziario, io rispetto il lavoro di tutti ...

Due vicepremier a confronto : i motivi del sorpasso di Salvini a Di Maio : L'analisi di Sartoria Politica per Today: come ha fatto la Lega a staccare il M5S, capovolgendo i risultati delle elezioni...

Asi - il vicepremier Luigi Di Maio nomina l’astronauta Maurizio Cheli nel Cda : Il 22 febbraio 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia, come colonnello dell’Aeronautica Militare partecipava alla missione STS-75 svolgendo, come primo astronauta italiano, il ruolo di ‘mission specialist’. Maurizio Cheli farà parte del Cda dell’Agenzia spaziale italiana. È quanto annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio in un intervento sul blog delle stelle. “Come ministro dello Sviluppo Economico ho proposto a ...

”Di Maio?”. Nozze Ferragnez : il vicepremier ‘irrompe’ nel matrimonio più atteso : Luigi Di Maio ‘irrompe’ nel matrimonio tra il rapper Fedez e la fashion influencer Chiara Ferragni. A quanto apprende l’Adnkronos, il Ministero dello Sviluppo economico guidato da Di Maio si starebbe informando sulla vicenda del gate dell’aeroporto di Linate interamente dedicato da Alitalia al volo per la Sicilia utilizzato da Fedez e dagli invitati per raggiungere la promessa sposa Ferragni. La compagnia di ...

CASO REGENI - DI MAIO IN EGITTO : "CON AL-SISI SVOLTA ENTRO FINE ANNO”/ vicepremier : "Normalizzazione rapporti" : CASO REGENI, Di MAIO incontra il presidente AL-SISI in EGITTO: "SVOLTA su indagini ENTRO FINE anno. La verità va accertata". No novità sul ricercatore italiano ucciso: nuovi vertici(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Luigi Di Maio - l'ultima barzelletta del vicepremier grillino : si fa umiliare pure da Tria : È da giorni che il vicepremier Luigi Di Maio agita la minaccia contro l'Unione europea di non adempiere ai versamenti dovuti per contribuire al bilancio comunitario, così come il presidente del ...

Di Maio : “reddito di cittadinanza a tutti nel 2019”/ vicepremier M5s sfida Ue : “Manovra - sforeremo tetto 3%” : Luigi Di Maio a tutto campo: "reddito di cittadinanza a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": il punto su Autostrade e migranti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:58:00 GMT)

Immigrazione : vicepremier Di Maio - no a scontri tra procure - pubblici ministeri e politica : ... ma è anche diritto e dovere della magistratura portare avanti procedimenti giudiziari: no a scontri tra procure, pubblici ministeri e politica. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello ...

Manovra - Tria vs Di Maio : "no spese fuori bilancio"/ Ultime notizie - vicepremier M5s "no contrapposizioni" : Manovra Economica, Tria 'frena' Di Maio e Salvini 'no spese fuori da vincoli di bilancio'. Ultime notizie, vicepremier M5s 'nessuna contrapposizione'.