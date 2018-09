Il siparietto al vertice Ue | Conte non mi registra Lei non dirà

ilgiornale

(Di giovedì 20 settembre 2018) Se a Vienna, qualche giorno fa, c'era stato un aspro confronto tra Matteo Salvini e il suo omologo lussemburghese, culminato con l'esclamazione "Alors, Merde!" di quest'ultimo, oggi a Salisburgo c'è stato unmolto più lieve tra il premier italiano Giuseppee il suo collega Xavier Bettel. Lo ha raccontato lo stesso Giuseppe, in conferenza stampa al termine deleuropeo a Salisburgo. Bettel, secondo la ricostruzione del leader italiano, ha detto: "Sono sicuro che il premier Giuseppenon mi registrerà", come qualcuno aveva fatto con il telefonino nel match tra Salvini e il lussemburghese. "E io - ha risposto- sono sicuro che Xavier non mi interromperà e nonparolacce".