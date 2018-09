Il sindaco che scrive al governo | «Rateizzate in 80 anni anche i debiti dei miei

Quarto piange il vigilante ucciso - il sindaco : violenza che grida giustizia : Disperazione, rabbia ed incredulità. Con questi sentimenti i parenti, gli amici ed i cittadini di Quarto salutano per l'ultima volta Gennaro Schiano, il vigilante morto dopo quattro mesi di straziante ...

CORRUZIONE - ARRESTATO sindaco PONZANO ROMANO/ Indagati Verdini e Ciocchetti : su Mafia Capitale.. : CORRUZIONE, Denis Verdini e Luciano Ciocchetti Indagati: ARRESTATO il SINDACO di PONZANO ROMANO, Enzo De Santis. Tangenti all'immobiliarista Scarpellini in cambio di favori: perquisizioni.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Ventotene - sindaco : “Senza migranti scuola chiude. Zingaretti ci ha dimenticato - Salvini non ci ha neanche risposto” : “Voglio fare un appello alla Regione Lazio e soprattutto a Zingaretti: venga a trovarci sull’isola e si renda conto dello spopolamento che stiamo subendo. La Regione Lazio si e’ dimenticata di noi, ha deciso che dobbiamo morire così”. E’ il drammatico appello pronunciato ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, che già un anno fa aveva lanciato la proposta di ...

Laura Boldrini in Tribunale contro il sindaco che le augurò di essere stuprata. Lei attacca Salvini : Laura Boldrini, sindaco le augura lo stupro, ma lei attacca Matteo Salvini Era l’ottobre del 2017, quando il sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camicciottoli (peraltro eletto con una lista civica), si era augurato che gli stupratori della coppia polacca a Rimini finissero ai domiciliari a casa di Laura Boldrini, “per farle tornare il sorriso”. Per quella sparata Camiciottoli era stato rinviato a giudizio lo scorso marzo per ...

Nichelino - va in scena la “guerra dei profilattici” : il sindaco distribuisce i condom - il parroco annulla la processione : Il Comune distribuisce profilattici e il parroco, per protesta, annulla la processione per il santo patrono. La querelle è andata in scena a Nichelino, popoloso centro alle porte di Torino. Nell’ambito delle celebrazioni per la festa patronale di san Matteo, la giunta del Comune – composta da ex Pd, Pci e due liste civiche – ha deciso di distribuire gratuitamente, durante un concerto che si è tenuto giovedì, un kit di ...

Primo giorno di scuola anche a Monte San Savino - il saluto agli alunni di sindaco e assessore : Lavora al servizio di tutto il mondo della scuola. Lo fa investendo sulla sicurezza e il miglioramento delle Scuole, garantendo servizi come il trasporto pubblico e la mensa sempre più efficienti, di ...

Il sindaco di Locri : "Drammatica la situazione che vive l'ospedale" : Nessuno può oggi pensare di trasformare la battaglia in difesa dell'ospedale in una bega politica. Lo scontro politico sul problema ospedale porterebbe solo ulteriori ritardi e danni per i già ...

Laura Boldrini - via al processo al sindaco che disse : “Stupratori? A casa sua”. L’ex presidente : “Cosa ne pensa Salvini?” : È iniziato al tribunale di Savona il processo per diffamazione che vede imputato Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea. Il primo cittadino, iscritto alla Lega, a seguito della notizia degli stupri avvenuti a Rimini nell’agosto 2017, aveva proposto di mettere ai domiciliari i responsabili “a casa della Boldrini, magari gli mette il sorriso”.”Avrei scritto la stessa frase per un uomo” ha dichiarato oggi in aula ...