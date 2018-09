Il Segreto Anticipazioni 20 settembre 2018 | Emilia | Raimundo e Alfonso decidono di

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO “salva” CONSUELO dall’avvelenamento : Nelle puntate de Il Segreto da poco andate in onda in Italia, Julieta Uriarte (Claudia Galan) ha chiesto a PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) di accelerare i preparativi delle loro nozze: turbata dalla visione di un bacio tra Saul (Ruben Bernal) e l’infermiera Laura Moreno (Marta Cruz), la nostra protagonista si è sentita presa in giro dal suo amato e, proprio per questa ragione, dirà sì al fratello Ortega “sbagliato” nelle prossime ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 20 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 20 settembre 2018: Julieta deve suo malgrado accettare che Donna Francisca si occupi dei preparativi del matrimonio. La Montenegro chiede a Saul di presentarsi con Laura al banchetto del fidanzamento. Inoltre Julieta chiede a Francisca giustizia per il figlio di Graciano Larraz. Dolores decide di rimandare il suo matrimonio in modo da non farlo coincidere con quello di Prudencio e Julieta. Carmelo e ...

Anticipazioni Il Segreto - Prudencio cerca l'accordo con Graciano Larraz : Continuano le avventure degli abitanti di Puento Viejo. Vediamo insieme cosa succedera' nella puntata di mercoledì 19 settembre. Sono tantissime le vicende che stanno appassionando i fan de Il Segreto: ecco alcune Anticipazioni Anticipazioni Il Segreto, Saul fa ingelosire Julieta Saul vuole mantenere a tutti i costi la promessa fatta al fratello Prudencio di non immischiarsi tra lui e Julieta. Per riuscire a mantenere la parola data, Saul trova ...

Rocco Schiavone/ Anticipazioni 19 settembre : il grande "Segreto" di Marco Giallini (finale di stagione) : Marco Giallini torna a vestire i panni di Rocco Schiavone, protagonista della fiction, per l'ultima replica della prima stagione. Cosa succederà in "Pulizie di primavera"?

Il Segreto/ Anticipazioni serale 19 settembre : Julieta sta male per Saul e supplica Prudencio di sposarla : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 19 settembre: Julieta, sconvolta dalla relazione tra Saul e Laura, fissa subito la data delle nozze con Prudencio.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2018 : Roberto sta per scoprire il Segreto di Vera : Mentre Valerio cerca di ridurre la tensione con Marina Giordano, Roberto non crede più alle parole di Vera ed è vicino a scoprire la sconcertante verità.

Il Segreto Anticipazioni 20 settembre 2018 : Emilia - Raimundo e Alfonso partono alla volta di Cuba : Mentre la famiglia di Mariana parte alla volta dell'isola per fermare la scarcerazione dell'assassino della Castañeda, Julieta in preda alla gelosia per Saul, chiede a Prudencio di affrettare le loro nozze.

Il Segreto Anticipazioni 19 settembre 2018 : appuntamento serale su Rete 4 : Su Rete 4 in prima visione due episodi della soap Il Segreto. Le puntate, verranno riproposte in replica, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018.

Il Segreto / Anticipazioni puntata serale 19 settembre : Fe rischia di essere scoperta? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 19 settembre: Julieta, sconvolta dalla relazione tra Saul e Laura, fissa subito la data delle nozze con Prudencio.

Il Segreto Anticipazioni 19 settembre 2018 : Larraz stringe un accordo di pace con Prudencio : Saul cerca di allontanare Julieta fingendo di essersi infatuato di Laura mentre Prudencio convince Graciano a siglare la pace con Francisca.

Il Segreto Anticipazioni : EMILIA e ALFONSO vengono scarcerati ma… : L’arresto di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) genererà una serie di colpi di scena nelle puntate autunnali de Il Segreto: come abbiamo già avuto occasione di anticipare, tutto avrà inizio quando arriverà a Puente Viejo il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva), il padre di Tomas (Miguel Angel Diaz) ossia l’assassino di Mariana (Carlota Barò Ricapitoliamo brevemente quello che succederà per ...

IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale 19 settembre : Prudencio e Julieta fissano la data delle nozze : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 19 settembre: Julieta, sconvolta dalla relazione tra Saul e Laura, fissa subito la data delle nozze con Prudencio.

Beautiful - anticipazioni americane : il BACIO Segreto tra BROOKE e BILL : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful BILL Spencer farà la sua mossa con BROOKE Forrester, desideroso di rimettere sui binari la propria vita come per cancellare quello che è successo nell’ultimo anno, che lo ha portato a farsi nemici praticamente tutti e che ora rischia di causargli anche la perdita di un controllo legale sul figlio Will. “Riscoprire” BROOKE è stato facile per l’editore, ...