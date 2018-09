Il Pd vuole una legge per rateizzare i debiti dei cittadini | come concesso alla Lega

La Polonia vuole dedicare una base militare a Donald Trump : Era da tanto che Andrzej Duda aspettava di essere accolto alla Casa Bianca. Dal 2015, quando il suo partito, il PiS ha vinto le elezioni. I governi polacchi sono da sempre stati innamorati degli Stati Uniti, ma nessuno ha provato tanta passione per Washington come il PiS. Quando il partito Diritto e

Ikea vuole lo scan del tuo sedere per costruirti una sedia stampata in 3D : Ikea presenta la sedia per player personalizzata per ogni sedereIkea presenta la sedia per player personalizzata per ogni sedereIkea presenta la sedia per player personalizzata per ogni sedere I player più accaniti meritano di stare comodi mentre trascorrono i loro pomeriggi e le loro nottate davanti all’ultimo videogioco del momento. Anzi, di più, meritano una sedia personalizzata secondo le loro esigenza. O chissà, magari plasmata ...

Una pallottola nel cuore 3/ News e anticipazioni 18 settembre : Enrico è morto - Bruno vuole trovare il killer : Nella prima puntata di Una pallottola nel cuore 3, Bruno Palmieri e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con la morte di Enrico. Ecco le anticipazioni del secondo episodio. (Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:00:00 GMT)

La Commissione Ue vuole creare una polizia di frontiera europea per il controllo dei flussi migratori : Secondo quanto rivelato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Paìs, la Commissione Ue nella giornata di mercoledì 12 settembre annuncerà i dettagli di un progetto legislativo volto a creare una vera e propria polizia di frontiera europea. Il progetto,inoltre, prevede la trasformazione del controllo dei flussi migratori irregolari da competenza nazionale, in capo ai singoli Stati membri, in una competenza dell'Unione europea.Continua a leggere

Alessandro Sallusti - la bomba atomica sui nemici di Salvini : 'So chi lo vuole morto : rischio una querela' : Dietro l'assalto giudiziario scatenatosi contro Matteo Salvini e la Lega cresce il sospetto che la speranza di affossare la Lega, scrive Alessandro Sallusti sul Giornale , sia condivisa anche dal ...

Presidenza USS : commissione femminile vuole una donna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Asia Argento/ Manuel Agnelli la rivuole a X Factor : "Per lei una condanna mostruosa" : Asia Argento, chi sostituirà l'attrice come giudice del programma? Una bufera l'ha letteralmente travolta e quindi è saltata la sua partecipazione al talent di Sky Uno (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:00:00 GMT)

De Magistris vuole introdurre una moneta parallela e cancellarsi il debito da solo : Altro che Lega e Movimento 5 stelle. La nuova frontiera del sovranismo all'italiana è quella segnata dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che, in un lungo post su Facebook annuncia la prossima approvazione di tre delibere dirompenti. La prima per lanciare un "manifesto politico concreto" sull'autonomia della città, la seconda per cancellare il "debito ingiusto", la terza allo scopo di creare una ...

Salvini vuole intervenire sul calcio con una proposta folle : nuovo attacco agli stranieri! : Matteo Salvini sta pensando di entrare a gamba tesa anche sul calcio, il Ministro dell’interno coglie la palla al balzo per “limitare” gli stranieri Il Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha idee abbastanza chiare ed estreme in merito agli stranieri che giungono in Italia. Note le sue politiche relative all’immigrazione, ma adesso Salvini vorrebbe intervenire anche sul calcio. Il Ministro ha in mente alcune ...

Clima : la Polonia vuole aprire una nuova centrale a carbone : La Polonia si prepara ad aprire un nuovo impianto di produzione di energia a carbone nel nord del Paese. A due mesi esatti dall’apertura dei lavori della Cop24 sul Clima in programma a Katovice (3-14 dicembre), dove si deciderà sull’applicazione dell’accordo di Parigi, in una fase in cui tutti i paesi Ue chiudono o si impegnano a chiudere centrali a carbone il progetto della centrale di Ostroka C, ha avuto il primo ok ...

Ventura vuole una panchina : “anche in B - basta che alleni” : Gian Piero Ventura dopo lo storico flop con la Nazionale italiana, si è detto pronto a tornare in pista, attende solo l’offerta giusta per allenare “E’ stata una estate lunga, era da molto che non mi succedeva. E’ una esperienza nuova che mi ha dato la possibilità per riflettere, rigenerarmi e ricreare l’adrenalina necessaria per riprendere. Ho voglia di dare risposte sul campo e sento la necessità interiore ...

In Nuova Zelanda c'è una città che vuole mettere al bando tutti i gatti : Questa non è una città per gatti. È il cartello che si potrebbe leggere entrando a Omaui, villaggio neozelandese che presto potrebbe diventare il primo al mondo a bandire completamente i felini.Una