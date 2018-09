Il nudo integrale di Batman sì | si vede proprio tutto

wired

(Di giovedì 20 settembre 2018) ATTENZIONE: l’articolo contiene immagini non adatte ai minori È letteralmente un Cavaliere oscuro come non l’avete mai visto quello che appare nel primo numero della nuova miniserie: Damned, scritta da Brian Azzarello sui disegni di Lee Bermejo, uscita per la Dc Comics. Si tratta di un’opera speciale all’interno di una nuova linea della casa di fumetti, la Black Label, che propone storie più mature e adatte a un pubblico deladulto. Eper questo nelle pagine di questo numero vediamo un/Bruce Wayne in tutte le sue grazie. Nelle pagine che stanno facendo il giro del web (anche per via del gioco di parole’s Dick, il membro di, essendo Dick Grayson anche il vero nome del primo Robin) sil’uomo pipistrello completamentementre si fa controllare da un apposito computer della Bat Caverna, alla ricerca di ...