Il Milleproroghe passa in Senato | è legge

Milleproroghe - Camera approva dl. Ora passa al Senato : Roma, 14 set., askanews, - L'aula della Camera dei deputati ha approvato il decreto Milleproroghe, sul quale il governo ieri aveva chiesto, e ottenuta, la fiducia. I voti a favore del provvedimento ...

Milleproroghe - passa la prima fiducia su un provvedimento del governo Conte. Il risultato in un’Aula semivuota : Dopo le proteste delle opposizioni sulle procedure usate dal governo per chiedere la fiducia, la Camera ha approvato con 329 sì e 220 contrari il decreto Milleproroghe. Si tratta della prima fiducia su un provvedimento per Il governo M5S-Lega. Al momento dell’annuncio del risultato della votazione, in Aula, erano rimasti pochi deputati. In gran parte avevano già lasciato l’emiciclo dopo aver votato, senza attendere la ...

Ok Senato a dl Milleproroghe con 148 sì - passa alla Camera : Roma, 6 ago., askanews, - Ok del Senato alla conversione del decreto milleproroghe che contiene, tra l'altro, lo slittamento dell'obbligo vaccinale per le scuole. I sì sono stati 148, i no 110, 3 gli ...