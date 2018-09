“Il cuore ballerino?” Stanata la causa dell’insufficienza cardiaca cronica | la scoperta

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 settembre 2018) ‘’ da uno studio italiano la possibiledell’insufficienza. I ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma hanno scoperto e dimostrato, per la prima volta, il ruolo decisivo di una molecola lipidica, la resolvina D1, nell’insorgenza di questa patologia grave, che si manifesta con l’impossibilità deldi pompare adeguatamente il sangue. Una malattia che in Italia rappresenta la secondadi ricovero, dopo il parto, e colpisce il 10% della popolazione over 75 (nonché l’1,2% dei soggetti tra 18 e 40 anni) e si manifesta in un quarto dei pazienti con infarto entro 4 anni dall’evento. Enormi le ricadute sociali per chi ne soffre: difficoltà a compiere sforzi fisici, fatica anche solo a salire una rampa di scale, gonfiori agli arti inferiori, ma anche capogiri o costipazione. ( ...