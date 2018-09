Il centrodestra unito alle Amministrative e il dialogo tra Stati Uniti e Corea del nord

centrodestra torna 'unito'. Cav prevede fine governo - Lega frena : Roma, 20 set., askanews, - Alla fine , in ossequio alla vecchia abitudine di una politica che forse non c'è più, lo hanno ribatezzato 'il patto del babà', scherzando sul dolce oversize che il padrone di casa ha offerto al termine di un pranzo a base di timballo di melanzane e ...

Berlusconi incontra Salvini e Meloni : “centrodestra esiste - è unito e resiste. A breve torniamo a governare l’Italia” : Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti al termine del vertice a Palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E non ha risparmiato bacchettate al governo. “Certamente il centrodestra è unito, funziona e resiste. Questo esecutivo? Non abbiamo visto nulla che serva alla ripresa dell’Italia. Nessuna riforma su fisco, burocrazia, giustizia, sicurezza, stato sociale. Un mio pronostico per il futuro? Tra non molto il ...