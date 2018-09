quotidianodiragusa

: Ideato un cerotto hi-tech che trasforma la pelle in altoparlante - quotidianodirg : Ideato un cerotto hi-tech che trasforma la pelle in altoparlante - zazoomnews : Ideato un cerotto hi-tech che trasforma la pelle in altoparlante - #Ideato #cerotto #hi-tech #trasforma - zazoomblog : Ideato un cerotto hi-tech che trasforma la pelle in altoparlante - #Ideato #cerotto #hi-tech #trasforma -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Unhi-chelain. E' stato realizzato per aiutare le persone con problemi all'udito dall'Istituto nazionale Ulsan di scienza e tecnologia , Unist, , in Corea del Sud e potrà trovare applicazione anche nei sensori smart del futuro e in dispositivi indossabili per monitorare lo stato di salute.