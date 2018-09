I voli di Di Maio | ecco tutta la verità Ma quei biglietti sui social mettono a rischio

VITALIZI - DI MAIO CONTRO RICORSI EX DEPUTATI : “DIS-ONOREvoli”/ Ultime notizie - Paniz “no privilegi ma diritti” : VITALIZI, Fico: "RICORSI? Vado avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di MAIO attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:10:00 GMT)

VITALIZI - FICO : "RICORSI? VADO AVANTI"/ Ultime notizie - Di Maio : "Dis-onorevoli - senza vergogna" : VITALIZI, FICO: "Ricorsi? VADO avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il taglio? Dis-onorevoli”. Fico : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...

Di Maio : tavoli per Tecnowind - Whirlpool : 19.15 tavoli dedicati sul territorio, per affrontare le crisi di Tecnowind, Jp Industries e Whirlpool. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Di Maio, inaugurando una scuola dell'infanzia a Fabriano, ricostruita dopo il sisma. "Sono ben consapevole del fatto, come ha detto la commissaria per la ricostruzione De Micheli, che questo territorio riparte anche mantenendo gli insediamenti produttivi qui e attraendone altri", ha osservato. "Lo ...

Di Maio : "Miserevoli gli attacchi della sinistra a Marchionne" : "Magari con Marchionne non siamo andati d'accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile. Bisogna rispettare chi sta male". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20.Il ...

Di Maio : al Mise aperti 144 tavoli crisi - 189mila i lavoratori : Roma, 18 lug., askanews, - Sono 144, al 30 giugno di quest'anno, i tavoli di crisi aperti presso il ministero dello Sviluppo economico. Ammontano a 189mila i lavoratori coinvolti. Lo ha detto il ...