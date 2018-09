I Ridanciani di Pechino Express 2018 | Tommaso Zorzi e Paola Caruso

davidemaggio

(Di giovedì 20 settembre 2018)- IIn comune hanno la risata prepotente, per questo partecipano aformando la coppia dei. Loro sono, e la loro avventura nel road game di Rai 2 è segnata prima ancora di cominciare: come la stessaha dichiarato, infatti, durante le registrazioni in Africa si è accorta di essere incinta, motivo per il quale, con ogni probabilità, ha dovuto abbandonare prematuramente l’avventura.Nato il 2 aprile 1995 a Milano, è “influencer di professione”. Rampollo di un’agiata famiglia milanese, è stato tra i rich kids di Riccanza per due edizioni. Ha studiato Economia e Business Management a Londra, dove ha vissuto per anni. Sta ancora decidendo cosa fare da grande, ma ha già lanciato una linea di moda e una App.Nata ...