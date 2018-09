I piloti non regolano la pressione dell’aereo | sanguinamenti per una trentina di

Singapore : Ferrari 3° e 5° - ma i piloti non sono preoccupati : Al termine delle qualifiche del GP di Singapore, Sebastian Vettel ha conquistato il 3° posto sulla griglia di partenza con il tempo di 1’36’’628, mentre Kimi Raikkonen partirà dalla 5° posizione, dopo aver fermato il crono sull’1’36’’794. I piloti Ferrari hanno seguito lo stesso programma in termini di pneumatici, utilizzando pneumatici ultrasoft e hypersoft. La […] L'articolo Singapore: Ferrari 3° e 5°, ma i piloti non sono ...

MotoGP - Gp Misano : I piloti in visita dal Papa - Petrucci - 'Sarà un giorno che non dimenticherò' : Ci ha fatto un discorso molto bello sulle passioni e sull'essere campioni nella vita prima dello sport. E' stato molto emozionante, un giorno che non dimenticherò. Spero che questo mi aiuti a fare ...

Ferrari - Arrivabene pungente : "Noi assumiamo piloti - non maggiordomi" : La Ferrari deve ancora metabolizzare il duro colpo incassato in casa, davanti ad un'orda rossa, che ha dovuto assistere al trionfo della Mercedes di Lewis Hamilton, fischiato sonoramente sul podio. ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi” : Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, ...

Capirossi : 'Sbagliato non convocare i piloti per decidere' : 'Ero in pista per un'ispezione e per capire le condizioni della pista: sono stato chiamato per andare in Irta, ma non sapevo se fossero stati convocati i piloti. Uno con l'altro si sono sentiti e ...

F1 – Hamilton davanti a tutti - ma Vettel non molla! Ocon felicissimo : le parole dei piloti post qualifiche di Spa : Hamilton chiude le qualifiche di Spa in prima posizione, ma Vettel è pronto a dare battaglia. Sorprendente la terza posizione di Ocon: le parole dei piloti post qualifiche del Gp di Belgio Grande spettacolo nelle qualifiche per il Gp di Belgio. La pioggia a metà sessione ha scombinato i piani di diverse scuderie, regalando una griglia di partenza davvero inusuale. Certo non per i primi due posti. In pole position è finito Lewis Hamilton ...