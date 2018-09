I film che usciranno da qui a Natale

Truth - Il prezzo della verità/ Su Rai 3 il film con Cate Blanchett (oggi - 20 settembre 2018) : Truth - Il prezzo della verità, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Robert Redford e Dennis Quaid, alla regia James Vanderbilt. La trama.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:51:00 GMT)

Rapporto Onu sui Rohingya - pagine degne di un film horror che l’Occidente ha contribuito a scrivere : Il Rapporto dell’Onu sul genocidio in Myanmar della minoranza islamica birmana Rohingya (sono il 4%, accusati di essere “stranieri” col cattivo gusto di ribellarsi alle discriminazioni razziali) è stato reso pubblico ieri: 440 pagine degne di un film horror, con descrizioni e storie terrificanti. Sono frutto di un’indagine nel Paese asiatico, dove i buddhisti rappresentano il 90% della popolazione e detengono il potere (sia prima, quando ...

LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO/ L'ostacolo che ferma il film tratto dal fumetto di Zerocalcare : Presentato al Festival di Venezia 2018, il film di Emanuele Scaringi è la trasposizione cinematografica del fumetto di Zerocalcare. La recensione di CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Non solo taser: per l'ordine pubblico prepariamoci a "pistolotti" e "manganiente", dei ComicastriDiplomacy - Una notte per salvare Parigi/ Il film con una lezione per tutti i politici, di L. Brambilla

Ma che bella sorpresa : cast - trama e curiosità del film con Claudio Bisio e Frank Matano : Mercoledì 19 settembre, a cominciare dalle 21.25 su Canale 5, si trasmette il film Ma che bella sorpresa, con Claudio Bisio e Frank Matano, per la regia di Alessandro Genovesi. Ma che bella sorpresa, trailer Ma che bella sorpresa, trama Il film racconta le vicende di Guido, romantico sognatore e professore di letteratura al liceo, la cui vita va in pezzi quando la sua fidanzata, con cui convive da anni, lo lascia per un altro uomo. Paolo ...

Ma che bella sorpresa/ Su Canale 5 il film di Alessandro Genovesi (oggi - 19 settembre 2018) : Ma che bella sorpresa, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 19 settembre 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Renato Pozzetto e Ornella Vanoni, alla regia Alessandro Genovesi.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:09:00 GMT)

Girl - film meraviglia sulla transgender ballerina che volle diventare ragazza. Il regista : “Una giovane eroina solo da ammirare” : Ma che incredibile meraviglia è questo Girl, in uscita il 20 settembre nelle sale italiane? L’opera prima del belga Lukas Dhont è uno di quegli oggetti cinematografici delicatissimi, una teca di cristallo dentro la quale è racchiuso il racconto di una dolorosa, agognata e sognata trasformazione fisico/corporea di un transgender da ragazzo a ragazza. Sentiamo già scalpitare le ire frementi dei dissacratori: la solita storia da mondo LGBT. Ma ...

Ma Che Bella Sorpresa film stasera in tv 19 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Ma Che Bella Sorpresa è il film stasera in tv mercoledì 19 settembre 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La commedia diretta da Alessandro Genovesi ha come protagonisti Claudio Bisio, Frank Matano, Renato Pozzetto, Ornella Vannoni. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ma Che Bella Sorpresa film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ...

Andrea Occhipinti si è dimesso da presidente della Sezione distributori dell’ANICA dopo le polemiche sul film “Sulla mia pelle” : Il 19 settembre il produttore Andrea Occhipinti, fondatore della società di produzione e distribuzione cinematografica Lucky Red, si è dimesso dalla carica di presidente della Sezione distributori dell’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive. Lucky Red è la società che ha prodotto The post Andrea Occhipinti si è dimesso da presidente della Sezione distributori dell’ANICA dopo le polemiche sul film ...

I TRE MOSCHETTIERI/ Su Rete 4 il film di Bernard Borderie (oggi - 19 settembre 2018) : I tre MOSCHETTIERI, il film storico in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 19 settembre 2018. Nel cast: Gérard Barray, Georges Descrières, alla regia Bernard Borderie. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 04:27:00 GMT)

Il mistero della casa del tempo : Cate Blanchett e Jack Black nel trailer italiano del nuovo film di Eli Roth : Qui il nostro scoprirà un mondo pieno di magie e misteri: lo zio, in verità, è infatti un mago alle prese con una missione segreta assieme alla sua migliore amica, Mrs. Zimmerman , Blanchett, ! Il ...

Sulla mia pelle - Occhipinti si dimette dell’Anica. “Troppe polemiche - per molti film italiani Netflix è un’opportunità” : Visioni pubbliche “pirata”, tensioni tra esercenti, ma anche un’attenzione mediatica e un successo di pubblico senza precedenti. Sulla mia pelle, il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, a sei giorni dall’uscita ufficiale continua quotidianamente a far parlare di sé. Oggi è il turno delle dimissioni di Andrea Occhipinti dal ruolo di presidente dei distributori dell’Anica, la più importante associazione del cinema italiano dove si ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racconta come Mussolini trasformò gli ebrei in nemici e educò gli italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...

Oscar - sono 21 i film italiani che aspirano alla candidatura : c'è anche 'Sulla mia pelle' : sono 21 i film iscritti alle selezioni del candidato italiano per il premio Oscar come miglior film straniero. Il prossimo 25 settembre ne verrà scelto soltanto uno, che potrebbe arrivare a concorrere ...