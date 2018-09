I drammi di Michaela ne Le regole del delitto perfetto 5 | dalle accuse per Simon al

optimaitalia

: I drammi di Michaela ne #Leregoledeldelittoperfetto 5, dalle accuse per Simon al tradimento di Asher #HTGAWM… - OptiMagazine : I drammi di Michaela ne #Leregoledeldelittoperfetto 5, dalle accuse per Simon al tradimento di Asher #HTGAWM… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Dopo l'annunciato ritorno alle origini per il thriller di casa ShondaLand con il promo e il poster della quinta stagione, arrivano nuove anticipazioni che riguardano il personaggio dine Ledel5.Il suo sarà tra quelli costretti ad affrontare le dolorose conseguenze dei fatti dell'ultima stagione, sia sul fronte delle azioni criminali commesse sia per le proprie vicissitudini sentimentali.La Pratt, un tempo studentessa modello e promessa sposa di un rampollo dell'alta società prima di finire invischiata in omicidi ed altri reati connessi, ora dovrà rimettersi in gioco nel tirocinio legale del terzo anno promosso dalla sua docente e mentore Annalise Keating, ma secondo lo showrunner Pete Nowalk dovrà vedersela anche con ledei compagni di aver fatto rimpatriarein Pakistan per evitare che accusasse Laurel di avergli sparato e il resto ...