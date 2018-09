Huawei Mate 20 Wallpaper Download Sfondo Originale : Huawei Mate 20: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Wallpaper HD Voglia di Huawei Mate 20? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più bello, particolare ed alla […]

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero essere commercializzati in almeno quattro colorazioni: oltre alle classiche Nero e Blu e alla particolare Twilight potrebbe arrivare un verde scuro (dark Green).

Huawei potrebbe riproporre la colorazione Twilight su altri nuovi smartphone secondo quanto ipotizzato da Roland Quandt su Twitter. Nello specifico i prossimi dispositivi che potrebbero sfoggiare questa particolare soluzione cromatica potrebbero essere niente meno che i nuovi Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, oltre a Huawei Y9 (2019).

Quello che è appena terminato è stato un fine settimana ricchissimo: Gizmochina, celebre blog specializzato in dispositivi di origine asiatica, ha pubblicato alcune

Huawei irride iPhone XS - XS Max e XR e loda l’immobilismo Apple - Mate 20 di un altro pianeta : Huawei sa il fatto suo e ha pensato di denigrare iPhone XS, XS Max e pure XR immediatamente dopo il loro lancio nella presentazione del 12 settembre. Naturale come un competitor parli male dei prodotti concorrenti, fa parte del gioco. Ma l'occasione per il produttore cinese è più che ghiotta per promuovere, al contempo, la nuova linea Huawei Mate 20 in arrivo il prossimo 16 ottobre. Il giudizio di Huawei sui nuovissimi iPhone XS, XS Max e XR ...

Huawei Mate 20 Lite usare telefono come modem : usare il telefono Huawei Mate 20 Lite come modem e condividere internet con altre persone. Attivare Hotspot Wi-Fi sul telefono Android Huawei Mate 20 Lite

Come collegare Huawei Mate 20 Lite al Wi-Fi : Come si fa a collegare il telefono Android Huawei Mate 20 Lite alla rete Wi-Fi di casa ? La guida per connettere a internet lo smartphone Huawei

Huawei Mate 20 Lite Aumentare durata della batteria : La batteria dello smartphone Huawei Mate 20 Lite dura poco Ecco come Aumentare la durata della batteria e arrivare tranquillamente a fine serata con il telefono ancora acceso.

Huawei Mate 20 Lite Quanto dura la batteria da 3750 mAh : Huawei Mate 20 Lite batteria da 3750 mAh Quanto dura ? I risultati dei test della batteria Huawei Mate 20 Lite svelano Quanto dura.

Il trio dei prossimi flagship Huawei, ovvero Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 Porsche Design, visita il TENAA, insieme a un nuovo smartphone simile a Honor 8X.

Con un tweet Huawei si compiace della mancata rivoluzione apportata da Apple e pregusta il grande successo che avranno Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro

Un libro aperto il nuovo Huawei Mate 20 Pro : la parte frontale nell’ultima foto : Manca ormai poco all'evento di presentazione di Huawei Mate 20: oggi vogliamo parlarvi, più in particolare, del modello 'Pro', di cui è stata da poco diffusa una nuova, presunta, immagine dal vivo. In questa foto il display del device occupa quasi tutta la superficie frontale, con la banda sottostante ridotta all'osso e la cornice alta viene solcata dal notch, dalle dimensioni, per la verità, non così tante eccessive. In quella stessa parte ...

Una nuova presunta immagine ci mostra il frontale du Huawei Mate 20 Pro, con un notch non esagerato e con lo schermo curvo sui lati.