Halo Infinite | 343 Industries conferma l' assenza di loot box

Halo Infinite sarà un gioco come servizio e conterrà microtransazioni? : Che cosa sarà Halo Infinite? La domanda è più che legittima dato che all'E3 2018 è stato mostrato solamente un trailer e che il progetto è avvolto nel mistero. Un annuncio di lavoro incentrato sulla figura di un online experience design director potrebbe in questo senso aver chiarito la natura del progetto: quella di gioco come servizio.Per il momento ci troviamo ancora nell'ambito dei rumor e delle supposizioni ma l'annuncio segnalato da ...

Spunta in rete una possibile concept art di Halo Infinite : Stando a quanto riportato da Gamereactor.eu, sarebbe emersa in rete una nuova concept art che diverse fonti sostengono sia collegata all'atteso Halo Infinite.Tra le fonti che affermano si tratti di un'immagine legata al nuovo episodio della saga c'è AllGamesDelta. L'immagine in questione mostra i veicoli iconici di Halo come il Warthog e il Pelican e un mondo apparentemente enorme e colorato da esplorare che ricorda da vicino quello di Halo 3 o ...

Halo Infinite è in realtà Halo 6 : Dopo l’annuncio all’E3 2018 di Halo infinite, molti hanno ipotizzato che si trattasse di un prequel, Jeff Easterling di 343 Industries in una diretta su Mixer ha chiarito le cose, affermando che in realtà è Halo 6. Halo infinite non è un prequel A seguire le parole di Jeff: Posso assicurarvi che è Halo 6, non si tratta affatto di un prequel o una storia alternativa come è accaduto in passato ...

343 Industries : Halo Infinite deve essere considerato come Halo 6 : Lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha confermato che l'imminente sequel della saga di Master Chief per Xbox One è, in sostanza, Halo 6.Questa in realtà non è una novità assoluta, come riporta Videogamer, sapevamo già che Infinite continuerà la narrativa che era stata stabilita in Halo 5: Guardians, tuttavia è sempre positivo avere conferme ufficiali.Nello specifico, Jeff Easterling di 343 Industries ha dichiarato: "è Halo 6. ...

Halo Infinite sarà sviluppato in collaborazione con Skybox Labs - lo studio di Halo 5 : Forge e Project Spark : Halo Infinite, annunciato di recente, sarà un grande progetto, così grande che le menti di Halo di 343 Industries riceveranno un importante supporto. Grazie alla segnalazione di Wccftech, si scopre che Infinite sarà co-sviluppato da Skybox Labs. Skybox ha una certa esperienza con il franchise di Halo, avendo sviluppato Halo 5: Forge. Hanno anche co-sviluppato una serie di altri titoli pubblicati da Microsoft (Age of Empires II HD, Project Spark) ...

Halo Infinite : lo Slipspace Engine potrebbe essere ancora in fase di lavorazione : L'E3 2018 è stato il palcoscenico adatto per l'annuncio del nuovo Halo Infinite, un gioco molto ambizioso che, proprio per questo motivo, sarà costruito sul nuovo motore Slipspace.L'uscita di Halo Infinite non sembra vicina e recenti indiscrezioni farebbero pensare a un lancio sempre più lontano. Stando a quanto emerso da un annuncio di lavoro di 343 Industries, infatti, il team sta ricercando un Software Development Engineer che possa aiutare ...