Grande Fratello Vip 2018 | cast | concorrenti e tutte le anticipazioni

Chi è Giulia Salemi? L’italo-iraniana (sexy sui social) che professa la sua castità al Grande Fratello Vip [GALLERY] : Giulia Salemi tra castità e voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo: l’italo-iraniana nel cast del Grande Fratello Vip 3 Tra i personaggi del cast del Grande Fratello Vip 3 c’è anche Giulia Salemi. La bellissima 25enne, nuova concorrente del reality di Canale 5, ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione nel 2016 alla Mostra del Cinema di Venezia. In tale occasione, al fianco di Dayane Mello, ...

Judo - Fabio Basile : “Voglio essere il più forte di sempre - punto all’oro ai Mondiali. Lascio l’Esercito e vado al Grande Fratello” : Fabio Basile sarà la punta di diamante dell’Italia ai Mondiali 2018 di Judo che sono incominciati oggi a Baku (Azerbaijan). Il Campione Olimpico dei 66 kg sarà protagonista nella nuova categoria di peso (73 kg) e va a caccia di un risultato di prestigio al termine di un’estate davvero tormentata in cui ha scelto di abbandonare l’Esercito e di accettare la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip. Il 23enne ora è però ...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista : "Vi divertirò. Un copione me lo sono fatto - come tutti" : Entrerà nella casa del Grande Fratello Vip lunedì prossimo, ma Maurizio Battista sembra avere già le idee chiare: “Sicuramente vi divertirò, su questo contateci – dice su Facebook ai suoi fan – io un copioncino come tutti gli altri me lo so’ fatto. Non è che vado lì a testa bassa”.Il comico romano verrà sistemato in albergo nel weekend, così come gli agli concorrenti. Battista cita su tutti Eleonora Giorgi (“un’istituzione cinematografica”) e ...

Chi è Elia Fongaro? Il Velino di Striscia la Notizia al Grande Fratello Vip : età - altezza e vita privata del gieffino [GALLERY] : Elia Fogaro è diventato popolare per aver rivestito i panni del Velino a ‘Striscia La Notizia’, dopo l’esperienza su Canale 5 il vicentino sarà un concorrente del Grande Fratello Vip Tra i personaggi meno famosi e riconoscibili del cast del Grande Fratello Vip 3 c’è anche Elia Fongaro. Il bel ragazzo, nuovo concorrente del reality di Canale 5, ha conosciuto la popolarità grazie ad un ruolo ambito in tv. Elia è ...

Grande Fratello Vip 2018/ Giulia Salemi contesa da Elia Fongaro e Francesco Monte? Scoppia il gossip : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Giulia Salemi contesa da Elia Fongaro e Francesco Monte? Si infiamma prima dell'inizio la Casa più spiata d'Italia(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 04:05:00 GMT)

“Oh mamma!”. Il Grande Fratello Vip è già bollente : Francesco Monte? Beccato con lei. E intanto consola Andrea Iannone : Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 ci sarà. Senza nessun dubbio. L’ex naufrago e tronista di Uomini e Donne, coinvolto nel caso canna-gate in occasione dell’avventura in Honduras, ci sarà o no al Grande Fratello Vip 3? Dopo alcuni rumors circa il veto posto dai vertici Mediaset per la presenza dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ecco quali sono le ultimissime novità. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, ...

Cristiano Malgioglio all'Isola dei Famosi? "Mai dire mai"/ "Il ritorno al Grande Fratello Vip? Ho già dato!" : Cristiano Malgioglio non tornerà al Grande Fratello Vip, ma è pronto a valutare un posto da opinionista nel parterre dell'Isola dei Famosi. Ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - chi è Enrico Silvestrin : scheda e foto : Tutto quello che c'è da sapere sullo speaker radiofonico, volto storico di Mtv, tra i protagonisti del reality di Canale 5

Grande Fratello Vip 2018 - Lisa Fusco : "Voglio portare la stampante per parlare con mio padre defunto" : I giorni mancanti all'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip si contano sulla mano e già alcuni componenti del cast fanno parlare di sè. La soubrettina Lisa Fusco resa ancor più celebre per la storica spaccata che spopolò in rete 3 anni fa ("Insegnerò a farla alle ragazze"), sta per oltrepassare la porta rossa della casa più spiata d'Italia.Prima della nuova esperienza tanto sognata, Lisa ha rilasciato un'intervista a TgCom24 ...

Grande Fratello Vip 3 - Alfonso Signorini commenta i concorrenti : "Il cast non lo fanno i grossi nomi" : Alfonso Signorini, a pochi giorni dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip, si è espresso sulle colonne del suo settimanale Chi a proposito dei prossimi inquilini della casa di Cinecittà. Il giornalista, che ricoprirà anche quest'anno il ruolo di commentatore a bordo campo durante le dirette del lunedì, ha già iniziato a lanciare i suoi strali. Il reality esiste da vent’anni e tutto il ‘vippame’ è stato spremuto e ...

Grande Fratello VIP 2018/ Lisa Fusco entra nella casa : "un po' di soldini mica fanno male..." : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni e news. Anche la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona nel cast: la reazione del pubblico del reality sorprende....(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - ecco i nuovi nomi del cast : da Valerio Merola a Martina Hamdy (chi?). Confermato Francesco Monte : Dentro anche Valerio Merola e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona, che raggiungono i già annunciati Eleonora Giorgi, Maurizio Battista, Ivan Cattaneo, il Confermato Francesco Monte e compagnia bella: così si completa il cast del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5. Alcuni sono nomi conosciuti, altri – come la meteorina di meteo.it, tale Martina Hamdy – per nulla famosi: il cast è variegato. “Io questa Martina ...

Lory Del Santo ancora in lizza per entrare al Grande Fratello Vip : GF Vip: Lory Del Santo nel cast del reality vip? Lunedì 24 Settembre inizierà la terza edizione del Grande Fratello Vip. E il cast ormai è stato svelato nella sua interezza. Tra l’altro, proprio nella giornata di ieri, sono stati rivelati anche gli ultimi 2 concorrenti, che entreranno nella casa più spiata dagli italiani: la Marchesa d’Aragona e Valerio Merola. Tuttavia, nelle prossime settimane, i vip potrebbero avere una nuova ...

Grande Fratello Vip : i concorrenti esclusi e quelli che ancora potrebbero entrare : Grande Fratello vip: ecco chi sono i concorrenti che non hanno accettato di partecipare Manca meno di una settimana all’inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip ma il cast dei concorrenti, oggi, potrebbe ancora subire delle modifiche. A fare luce su questa eventualità, nello specifico, è stato il settimanale Chi che, nell’ultimo numero, ha […] L'articolo Grande Fratello Vip: i concorrenti esclusi e quelli che ancora ...