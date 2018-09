Tempesta Ali sulla scia dell'uragano Helene colpisce la Gran Bretagna : venti tempestosi - danni enormi e vittime : Gravi danni in Gran Bretagna per il passaggio dei venti tempestosi. Ci sono anche 2 vittime. Si allontana definitivamente il ciclone extra-tropicale Ali, nato sulla scia dell'ex uragano Helene che...

Gran Bretagna - vendite al dettaglio crescono oltre attese : Ad agosto i consumi nel Regno Unito sorprendono in positivo gli analisti, pur rallentando rispetto al mese precedente. Secondo l'Office for National Statistics, nel mese di agosto, le vendite al ...

Softball - Super6 2018 : l’Italia si riscatta battendo la Gran Bretagna : Dopo la sconfitta di ieri all’esordio nel Super6 2018 contro la Repubblica Ceca per 2-3, le ragazze della nazionale italia di Softball conquistano la loro prima vittoria nel torneo senza troppi patemi con il risultato di 6-0 ai danni della Gran Bretagna. La partita si mette subito in discesa grazie al triplo di Amanda Fama che manda a punto Laura Vigna dalla prima base. Il raddoppio arriva al terzo inning, quando Fama realizza un altro ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Gran Bretagna punterà tutto su Simon Yates. E il percorso strizza l’occhio… : La Gran Bretagna sogna in Grande ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). I britannici dopo aver realizzato la storica impresa di conquistare tutti e tre i Grandi giri nella stessa stagione, sono pronti a chiudere in bellezza e conquistare anche il titolo iridato. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Gran Bretagna. Tutta la squadra sarà in supporto di Simon Yates, che ha trionfato alla Vuelta a España e si presenterà ...

I videogiochi online causano il cinque per cento dei divorzi in Gran Bretagna : Ci sono tante possibili ragioni per divorziare, compresa la troppa dedizione ai videogiochi. Secondo la società britannica Divorce online sono già il cinque percento le separazioni in cui i coniugi citano la dipendenza da videogiochi come causa o concausa. Tra i documenti emerge il nome di Fortnite, forse il gioco più famoso del 2018. Divorce online, società specializzata in separazioni, rileva infatti che delle 4.665 richieste ricevute da ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Gran Bretagna in tripudio - doppio oro nel completo! Italia dodicesima - pass olimpico rimandato : La Gran Bretagna fa man bassa nel completo e porta a casa due medaglie d’oro ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Rosalind Carter ha conquistato la vittoria nella prova individuale al termine di una prestazione sublime nel salto ostacoli. La britannica ha realizzato un fantastico percorso netto in sella ad Allstar B nella prova conclusiva, chiudendo la competizione con 24.6 punti negativi e cingendosi il collo con la medaglia ...

Helene colpisce le Azzorre - l'ex uragano a breve sulla Gran Bretagna - ALLERTA : Helene colpisce le Azzorre, ora è diretto sulla Gran Bretagna. Diramata l'ALLERTA. l'ex-uragano Helene nella giornata di ieri ha colpito pesantemente le Azzorre, in particolare le isole di Flores e...

Allerta Meteo - settimana di maltempo estremo per Gran Bretagna e Irlanda : possibili venti fino a 180km/h e forti piogge [MAPPE] : 1/13 ...

Gran Bretagna sotto choc : "Violenze e stupri in orfanotrofio degli orrori" : Un nuovo caso di pedofilia in Gran Bretagna è stato portato alla luce da un' inchiesta condotta dalla 'Bbc' . Grazie a ciò è stato possibile ricostruire le vicende legate all'ennesima casa degli ...

Brexit - il sindaco di Londra chiede un secondo voto : 'Gran Bretagna in pericolo' : In un articolo pubblicato sul domenicale 'Observer', Khan ha avvertito: 'Non credo che May abbia il mandato per giocare d'azzardo ina maniera così evidente con l'economia e e con la vita della gente'.

Giro - Tour e Vuelta : quali nazioni sono riuscite nella tripletta lo stesso anno? Gran Bretagna vicina con Simon Yates : Un’impresa più unica che rara. Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna: vincere tutti e tre i Grandi giri nello stesso anno. A livello individuale esce fuori da ogni possibilità, a livello di nazione invece è già accaduto e la storia si sta per ripetere. quali sono le nazioni che sono riuscite nella tripletta di corse a tappe nello stesso anno solare? La prima a timbrare questo record è stata la Francia. Correva l’anno ...

Giro - Tour e Vuelta : vince tutto la Gran Bretagna. Non succede da 54 anni! Comparsa per oltre un secolo - ora domina : Simon Yates ha ormai ipotecato la vittoria della Vuelta a España 2018. Salvo crolli improvvisi ed inaspettati nell’ultima tappa di montagna di domani, comunque sempre da mettere in conto in una Grande corsa a tappe, il britannico domenica festeggerà la maglia rossa a Madrid. Troppo ampio il margine di vantaggio sugli inseguitori: il secondo classificato, lo spagnolo Alejandro Valverde, paga ormai 1’38”, mentre l’olandese ...

Snowden - la Gran Bretagna condannata per "violazione sulla privacy" : La Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo non ha dubbi, Londra è colpoevole di aver "violato il diritto alla privacy" dei cittadini che furono presi di mira, stando a quanto emerse dal Datagate di Snowden.Le persone prese di mira per la sorveglianza avrebbero subito una chiara "violazione della privacy", questa la condanna che arriva dalla Corte di Strasburgo e che pesa sulla testa di Londra. Inoltre, le informazioni giornalistiche ...