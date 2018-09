Graduatorie 2018 19 docenti e ATA definitive | a che punto siamo? Tempistiche

scuolainforma

(Di giovedì 20 settembre 2018) Le/19pere ATA sono attesissime. La buona notizia è che è rientrato l’allarme sul possibile ritardo previsto per quelle del Personale ATA, la cattiva che potrebbe ritardare di qualche giorno la pubblicazione di quelle dei. Quindi, a che/19ATA Il Miur ha dato come data ultima per la pubblicazione delle/19ATA, oggi 20 settembre. Nei prossimi giorni tutte lesaranno utilizzabili, perché per le province che non hanno pubblicato in tempo, scatterà la prenotazione massiva. Tutti i candidati potranno visualizzare il punteggio e la posizione in graduatoria accedendo sulla propria pagina di istanze online. Abbiamo spiegato come fare, ieri.Che dire delle/19per i? Quelle di I fascia sono già ...