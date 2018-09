Gossip U&D - Teresa e Salvatore : amore al capolinea - gli indizi social : Molti rumors in questi giorni parlano di crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. La coppia, che sta insieme da quattro anni, si è conosciuta all'interno del programma di Uomini e donne, ma secondo le indiscrezioni l'amore sarebbe giunto al capolinea. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai due protagonisti, ma gli indizi sui social fanno intuire che tra loro qualcosa si sia rotto. Teresa in uno degli ultimi post su Instagram dichiara ...

Gossip : Sara di U&D e Vittorio Parigini paparazzati in Via del Corso a Roma (RUMORS) : Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non si nascondono più: dopo aver catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con un presunto scambio di dediche sui social network [VIDEO], l'ex tronista di Uomini e donne e il calciatore sono usciti allo scoperto. A pubblicare la prima foto della napoletana insieme a quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, è stato il blog Vicolo delle News in esclusiva; la coppia è stata paparazzata mentre ...

Gossip U&D - Ludovica Valli : baci e 'palpatine' focose con il fidanzato su Instagram : Ludovica Valli ha un nuovo amore e non fa nulla per nasconderlo: da quando ha ufficializzato la sua storia d'amore con Federico, infatti, la ragazza non perde occasione per pubblicare su Instagram foto e video con il neo fidanzato. Alcuni video che l'ex tronista di Uomini e Donne ha caricato [VIDEO] nelle sue Stories, però, hanno fatto indignare la maggior parte degli internauti: il filmato in cui il personal trainer tocca il seno della ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo ai ferri corti : lei scoppia in lacrime - lui la rincorre : Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad essere due protagonisti ti di Uomini e donne Over anche se non fanno più parte del parterre; a confermarlo, ci pensano le anticipazioni della seconda registrazione stagionale del programma che stanno circolando sul web: pare che i due ex di Temptation Island siano in crisi nera [VIDEO]: lei non si fida e scoppia a piangere davanti a tutti, lui non sopporta la troppa gelosia della compagna, ma si fa ...

Gossip U&D : Luigi e Lorenzo - ex corteggiatori di Sara - possibili candidati per il trono : Saranno Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi i nuovi tronisti di Uomini e Donne? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della trasmissione da qualche giorno, e più precisamente da quando alcuni blog si sono accorti di uno strano cambiamento avvenuto nei profili Instagram di entrambi. Sia il siciliano che il pugliese, infatti, hanno cancellato dal loro account qualsiasi riferimento all'agenzia che, fino a poco tempo fa, gli ha ...

Gossip U&D - Andrea Damante dimentica Giulia e va in vacanza con Ignazio Moser : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis [VIDEO], la coppia nata a Uomini e donne trono classico, è giunta definitivamente al capolinea. I due si sono detti di nuovo addio, così come ha dichiarato lo stesso Damante in una recente Instagram Stories pubblicata sul suo profilo ufficiale, dove ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo con la sua ormai ex fidanzata. Nel frattempo, però, Damante sembra essere disposto a dimenticarsi ...

Gossip U&D/ Marta Pasqualato si concede una vacanza : prima tappa Sicilia : E' tempo di vacanze per gran parte dei personaggi Vip di Uomini e donne. Protagonista della notizia in questione è l'ex corteggiatrice del trono classico [VIDEO] [VIDEO], Marta Pasqualato. La ragazza, che ricordiamo essere stata la 'non-scelta' dell'ex tronista Nicolo Brigante, ha annunciato pubblicamente le mete della sua prossima vacanza. prima sosta per la Paqualato: la Sicilia. Come ben sappiamo, la Sicilia è la citta' natale e il luogo in ...

Gossip U&D - Marta confessa : 'Io e Nicolò ci siamo sentiti al telefono' : 2 Marta Pasqualato e Nicolò Brigante sembrano sempre più vicini: dopo essersi ti reciprocamente su Instagram [VIDEO]alcuni giorni fa, l'ex tronista di Uomini e donne e la corteggiatrice che non ha scelto si sono contattati telefonicamente. A riportare questo interessante Gossip, è stata la studentessa nel gioco Fammi una domanda al quale ha partecipato. Un'altra interessante risposta che la ragazza ha dato ai suoi fan, riguarda la ...

Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. [VIDEO] In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile ...

Gossip U&D/ Gemma e Giorgio - si riaccende la passione : 'C'è qualcosa di speciale tra noi' : Colpo di scena tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, la coppia storica di Uomini e donne trono over, che ancora oggi continua ad appassionare milioni di spettatori, occupando le prime pagine di tutti i settimanali di Gossip. Le ultimissime sulla coppia arrivano dalla rivista 'Nuovo Tv', che proprio questa settimana ha sfornato il 'colpaccio', rivelando che tra i due protagonisti del trono over potrebbe esserci al più presto un netto ...

