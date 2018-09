GoPro Hero 7 Ufficiali in 3 versioni | Black | Silver e White

Wind apre il concorso MyWind Summer Days che vi permette di vincere una GoPro Hero al giorno : Wind Tre è stata una delle aziende più colpite dall’avvento di Iliad e vuole premiare i clienti che sono rimasti fedeli con il concorso MyWind Summer Day. Questo concorso scade il 14 settembre e permette di vincere una GoPro Hero al giorno. Per accedere al concorso dovrete scaricare l’applicazione MyWind dal vostro store, oltre ovviamente ad essere clienti Wind. Infatti lo scopo di questo concorso è proprio far diffondere di più ...

Con l’app MyWind in palio 10 GoPro Hero al giorno per una settimana : Prende il via oggi il concorso MyWind Summer Days che mette in palio ogni giorno 10 action camera GoPro Hero per chi usa l'app MyWind. L'articolo Con l’app MyWind in palio 10 GoPro Hero al giorno per una settimana proviene da TuttoAndroid.

GoPro sta per lanciare una nuova action cam - Hero 7 : (Foto: AustinMittelstadt) È passato diverso tempo ormai da quando il marchio GoPro poteva essere considerato insuperabile in ambito action cam. Le alternative negli anni si sono moltiplicate come funghi e alcune di esse si sono dimostrate estremamente valide ma questo non vuol dire che l’uscita di un nuovo modello della videocamera corazzata non faccia notizia, tanto che il prossimo — GoPro Hero 7 — è trapelato in Rete in anticipo sul ...

GoPro Hero 7 Ufficiale : Eccola nelle primissime immagini : Trasmessa con un clip pubblicitario di uno store che è stato pubblicato da un utente su Reddit, ecco che arriva con un mese di anticipo l’ufficialità di come sarà la GoPro Hero 7 GoPro Hero 7 Ufficiale: Eccola nelle primissime immagini nelle versioni White, Silver e Black Nel peggiore dei modi possibile, la GoPro Hero […]

Trasforma GoPro Hero 2018 In Una Hero5 Black | Guida Cambio Firmware : Lo sapevi che la GoPro Hero 2018 è semplicemente una Hero5 Black con un Firmware che ne limita le funzionalità? Ecco la Guida per cambiare Firmware e potenziare la GoPro Hero 2018 Cambiare Firmware su GoPro Hero 2018 e Trasformarla in una Hero5 Black Se ben ricordi, qualche tempo fa è stata lanciata anche in Italia l‘action cam GoPro […]

