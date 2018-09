Google Home si attiva di notte per un bug e il modello Mini è lo smart speaker più venduto

Google Home Hub - il primo smart display di Big G - si mostra in alcuni render : Durante l'evento per la presentazione dei Google Pixel di terza generazione, Google potrebbe presentare anche Home Hub, uno smart display di cui vi mostriamo alcuni render. L'articolo Google Home Hub, il primo smart display di Big G, si mostra in alcuni render proviene da TuttoAndroid.

Google Home sembra avere problemi di udito e su Gboard ci sono problemi con gli swipe : Google Home e Gboard sono vittime di alcuni fastidiosi problemi, anche se quelli dello speaker non sono risolvibili via software. L'articolo Google Home sembra avere problemi di udito e su Gboard ci sono problemi con gli swipe proviene da TuttoAndroid.

Google Home a volte richiede feedback verbali dopo l’esecuzione dei comandi : Anche per Google Home e Google Assistant è possibile ottenere un feedback dagli utenti in modo rapido, chiedendo loro di valutare il processo verbalmente per sapere quanto sono soddisfatti. Quando Google Home desidera ricevere un feedback dall'utente, gli chiederà quanto è soddisfatto valutando l'esperienza con una scala da uno a cinque con l'azione o la risposta. L'articolo Google Home a volte richiede feedback verbali dopo l’esecuzione ...

Tre offre Google Pixel 2 XL e Home Mini in bundle con rate a partire da 20 euro al mese : Delusi dalle ultime indiscrezioni sul conto di Google Pixel 3 XL? Potrebbe essere il momento di valutare l'acquisto di un Pixel 2 XL L'articolo Tre offre Google Pixel 2 XL e Home Mini in bundle con rate a partire da 20 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Google Home Max sbarca in Europa - ma non in Italia - a 399 euro : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è confermato ufficialmente l'arrivo in europa di Google Home MAx, anche se l'Italia è al momento esclusa. L'articolo Google Home Max sbarca in europa, ma non in Italia, a 399 euro proviene da TuttoAndroid.

Google è pronta a portare Google Home Max all’IFA 2018 : Tra i protagonisti di IFA 2018 sembra certa la presenza di Google Home Max, il grande speaker intelligente da tempo in vendita negli USA L'articolo Google è pronta a portare Google Home Max all’IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista Nest Hello : Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista il sistema di videocitofono Nest Hello, in grado di offrire una soluzione decisamente evoluta. L'articolo Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista Nest Hello proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home : Il Google Play Store sta mostrando ad alcuni utenti il peso delle app già dalla pagina iniziale: la funzione non sembra purtroppo molto diffusa, a voi è arrivata? L'articolo Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home proviene da TuttoAndroid.

Google Home ora si integra in Italia con Deezer - : Pandora Premium invece è il servizio on-demand della storica web radio, ma per il momento non è ancora disponibile in Italia, ma solo in USA e in una manciata di altri Paesi nel mondo. L'annuncio di ...

Google Home supporta i servizi Pandora Premium e Deezer : I dispositivi Google Home e i modelli di Smart Display basati su Google Assistant supportano ora i servizi di streaming musicale Pandora Premium e Deezer, permettendo agli utenti di ascoltare brani e playlist utilizzando i comandi vocali. Per utilizzare la nuova funzionalità è sufficiente aggiungere l'account Pandora Premium o Deezer a quello di Google nell'app Google Home. L'articolo Google Home supporta i servizi Pandora Premium e Deezer ...

Philips ufficializza le nuove Hue compatibili con Google Assistant (e quindi Home) ed Amazon Alexa : Philips ha ufficializzato le nuove luci Hue compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit L'articolo Philips ufficializza le nuove Hue compatibili con Google Assistant (e quindi Home) ed Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Google Home si apre all’internet banking : Banca Sella è la prima a creare un’app compatibile : “Parlare” con la propria Banca utilizzando Google Home? A breve sarà possibile grazie all’applicazione creata appositamente da Banca Sella per gestire il conto corrente direttamente con […] L'articolo Google Home si apre all’internet banking: Banca Sella è la prima a creare un’app compatibile proviene da TuttoAndroid.

Google Home migliora la gestione delle luci smart : Buone notizie per gli utenti che usano Google Home per regolare l'illuminazione della propria casa. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Home migliora la gestione delle luci smart proviene da TuttoAndroid.

Google continua ad evolvere le routine per Assistant e Home permettendo di programmarle : Una tra le numerose novità annunciata al Google I/O 2018 per i Google Home è pronta ad evolversi ancora una volta, al momento solo negli USA L'articolo Google continua ad evolvere le routine per Assistant e Home permettendo di programmarle proviene da TuttoAndroid.