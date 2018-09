Google | blocca lo smartphone di mio figlio! Cinque minuti e il gioco è fatto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) I vostri figli adolescenti sono sempre attaccati allo? E voi spegnetelo a distanza! Non è una battuta, è l’estrema sintesi di una nuova funzione introdotta danel software di controllo parentale Family Link, disponibile anche in Italia da maggio. Questa e altre novità saranno disponili questa settimana in tutto il mondo, e fra le tante cose nuove sta facendo discutere la possibilità per i genitori di spegnere il telefono dei figli, a distanza. Tecnicamente parlando non è una procedura complicata, anzi, basterà usare l’assistente vocale e dire: “Heyil dispositivo di Giorgia”. Nel giro di 5il telefono di Giorgia si bloccherà. Un provvedimento forte, non c’è che dire. Sempre che riusciate ad attuarlo. Non pensiate infatti che basterà un’app per risolvere le criticità dell’età adolescenziale e i conflitti ...