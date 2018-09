Gli scienziati hanno litigato sul motivo del sesso al primo appuntamento

Università : ricercatore Statale Milano tra 11 miGliori scienziati emergenti : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Giorgio Vacchiano, ricercatore, esperto di foreste del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali all'Università Statale di Milano, è stato selezionato da Nature tra gli 11 più influenti ricercatori emergenti, selezionati tra 500 studiosi di tutto il mondo. 'The world

Università : ricercatore Statale Milano tra 11 miGliori scienziati emergenti (2) : (AdnKronos) - Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta qualità, e il league of scholars whole-of-web (wow) ranking, che identifica i ricercatori

Milano - ricercatore della Statale "tra i miGliori scienziati emergenti al mondo" : Selezionato dalla rivista Nature su 500 profili esaminati e citato nell'articolo "Il mondo ai loro piedi"

Fortnite : deGli scienziati utilizzano il gioco per spiegare il cambiamento climatico : Fortnite e nello specifico la sua modalità Battaglia Reale è un gioco estremamente popolare oggigiorno, tanto che un gruppo di scienziati hanno deciso di sfruttare la visibilità del gioco per sensibilizzare i giocatori verso un tema molto importante, riporta Gizmodo.I suddetti studiosi hanno infatti giocato a turno a Fortnite con i propri figli e in compagnia anche del celebre streamer Drake, sensibilizzando al contempo sul tema del cambiamento ...

Gli scienziati hanno stabilito quante volte (a settimana) è salutare andare in bagno : Tre. Questo è il numero perfetto. Che sia in un giorno o in una settimana poco importa, gli esperti in diverse discipline sono stati inequivocabili sull’argomento: tre sono le volte che è più salutare ritirarsi in bagno per liberarsi. La rivista Quartz ha voluto chiarire una volta per tutte - portando pareri scientifici a supporto - quanto fosse vero che l'andare regolarmente in bagno, almeno una volta al giorno, ...

Dal 2020 in Italia (e in altre 10 nazioni europee) Gli scienziati dovranno pubblicare su riviste open access : (foto: Yuichiro Chino/Getty Images) La parola del giorno è open access: gli studi pubblicati dovranno essere consultabili liberamente e immediatamente da tutti. Questo è l’obiettivo di 11 nazioni europee, fra cui l’Italia, che hanno annunciato di voler abbattere i muri dell’accesso alle pubblicazioni scientifiche, nella maggior parte dei casi non gratuite e ottenute tramite sottoscrizioni. Il progetto è steso in un piano, ...

Super temporali : ecco perché accadono. Gli scienziati potranno prevedeli : Trovato il mix di eventi responsabili dei eventi meteorologici estremi, come i nubifragi improvvisi e violenti: non sono causati soltanto dal riscaldamento globale, che aumenta la quantità di vapore ...

Fare troppa attività fisica fa male - lo dicono Gli scienziati - : Gli scienziati dell'università della British Columbia hanno scoperto che gli atleti sono vulnerabili alle malattie cardiovascolari, nonostante la costante attività fisica. Lo riferisce MedicalXpress. ...

Sarzana : Gli scienziati ospiti della XV edizione del Festival della Mente parlano di comunità : Accettare e includere gli altri è un bene per la comunità: l’evoluzione di Homo sapiens caratterizzata dallo sviluppo di strategie di reciprocità ne ha assicurato il successo nella competizione con altre specie. Al contrario disuguaglianza ed esclusione sono in grado di marcare il genoma e di aumentare l’incidenza di gravi malattie, determinando gravi conflitti nella società e alti costi sanitari. Così gli scienziati Carlo Alberto Redi e Manuela ...

Gli scienziati confermano : c'è ghiaccio sulla Luna : Milano, 22 ago., askanews, - Prove inequivocabili della presenza di ghiaccio sulla superficie della Luna. Gli scienziati confermano la scoperta che ha fatto il giro del mondo e che, in un futuro, ...

Scienziati del MIT hanno capito come spezzare sempre perfettamente Gli spaghetti - : Alcuni ricercatori hanno capito come fare per spezzare sempre perfettamente gli spaghetti essiccati. L ricerca non è utile solo per il mondo della pasta ma può essere applicata in vari ambiti, come ad esempio il controllo di strutture in multifibra e nell'ingeneria dei nanotubi. spezzare sempre perfettamente in due parti gli ...

Gli scienziati hanno scoperto il segreto del sesso ideale - : vero: dipende poco dalla persona, ma di più dalle cellule del sistema immunitario. I ricercatori della Ohio state University hanno scoperto che in animali giovani gli organismi attivamente sviluppano ...

Gli scienziati scoprono come gli uomini sono sopravvissuti al freddo 8200 anni fa - : 8200 anni fa il clima sulla Terra divenne più secco e più freddo e i popoli antichi riuscirono ad adattarsi modificando il regime alimentare e sociale. Lo riporta il DailyMail. Si ritiene che il clima ...

Alcuni scienziati voGliono più tempo per la ricerca suGli embrioni : (Immagine: Getty Images) Nei giorni scorsi, sulle pagine di Embo Molecular Medicine, appariva un articolo destinato a riportare d’attualità il tema della ricerca sugli embrioni. Non si trattava, in questo caso, del racconto o del commento di uno dei traguardi raggiunti sul campo, quanto piuttosto dell’avanzamento di una proposta: perché non estendere la ricerca in vitro sugli embrioni umani da 14 giorni a 28 giorni? Perché, in altre ...