Gli Arcade Boyz esprimono il loro parere sul nuovo pezzo di J-Ax

(Di giovedì 20 settembre 2018) Dopo l'uscita del singolo Tutto tuo madre inciso da J-Ax, l'ex componente degli Articolo 31, glihanno voluto dire cosa ne pensavano tramite un rap reaction. In unvideo pubblicato il 20 settembre, i due componenti deglihanno espresso laopinione sulsingolo di J-Ax. Prima di passare alla reaction della nuova canzone del rapper, Barlow fa una premessa nella quale chiarisce che gli artisti non commerciali non sono sono quelli che fanno musica per vendere, bensì sono coche hanno fatto la gavetta nelle sfide di freestyle e nelle jam. Dopo la fase di ascolto del brano, Fada si commuove per i messaggi che questa canzone ha trasmesso. Successivamente lo youtuber commenta il lato tecnico della canzone, dove chiarisce che i ritornelli di J-Ax non rientrano nei suoi gusti musicali già dal periodo in cui quest'ultimo militava negli Articolo 31, ma ...