Giovane pakistana atterrata a Melpensa

Menoona Safdar, latrattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia, è tornata in Italia. E'all'aeroporto della Malpensa con un volo proveniente da Doha. Alla 23enne era stato impedito dal padre di tornare a frequentare la scuola di Cesano Maderno, in provincia di Monza, e lo scorso anno il genitore l'aveva poi portata in Pakistan con l'inganno per un matrimonio combinato. La ragazza aveva lanciato un SoS alla sua scuola.La Farnesina era intervenuta(Di giovedì 20 settembre 2018)