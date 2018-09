Giornata Ricerca al Gemelli | parola d' ordine | terapie su misura

Ricerca : medicina personalizzata e biotecnologie - Giornata al Gemelli : medicina personalizzata e innovazioni biotecnologiche, per fornire mezzi diagnostici e cure sempre più mirate ed efficaci. E’ questo il tema al centro della VII edizione della Giornata per la Ricerca promossa dalla Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss, che si terrà domani a Roma a partire dalle 9 nell’aula Brasca del policlinico capitolino. ...

Ricerca - Aisla : 240.000 nella Giornata nazionale sulla Sla : Centoquarantamila euro. E’ quanto è stato raccolto nella giornata nazionale sulla Sla celebrata il 16 settembre in 150 piazze italiane da 300 volontari di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Una cifra che l’associazione utilizzerà per l’Operazione sollievo’, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di Sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che ...

Ricerca - Giornata nazionale della Sla : “Missione qualità di vita - Italia in prima linea” : “Il mondo della Ricerca dedica la massima attenzione alle persone e alle loro esigenze e lavora quotidianamente per migliorare la loro qualità di vita.” E’ quanto intende ribadire Fondazione Arisla, principale organismo in Italia che finanzia progetti di Ricerca sulla Sla, in occasione della celebrazione dell’XI giornata nazionale” dedicata alla malattia (16 settembre), promossa dall’Associazione Italiana ...