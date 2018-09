ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Giorgetti: “Reddito di cittadinanza? Sarà in legge di bilancio. Tria lavori tantissimo come noi, nessuno è tranquillo”… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Giorgetti: “Reddito di cittadinanza? Sarà in legge di bilancio. Tria lavori tantissimo come noi, nessuno è tranquillo”… - italianaradio1 : “Reddito di cittadinanza nella legge di bilancio? Certo che ci sarà. E’ una misura che, da un lato, alimenta la dom… - italianaradio1 : Giorgetti: “Reddito di cittadinanza? Sarà in legge di bilancio. Tria lavori tantissimo come noi, nessuno è tranquil… -

(Di giovedì 20 settembre 2018)dinelladi? Certo che ci. E’ una misura che, da un lato, alimenta la domanda e, dall’altro, è propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro. La proposta del M5s è stata accettata proprio perché incentiva in qualche modo il ritorno sul mercato del lavoro”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede anche di quanto si può sforare la soglia dell’1,6% nel rapporto deficit – Pil imposto dal ministro dell’Economia, Giovanni. E il deputato della Lega risponde: “Si può sforare, come dice Luigi Di Maio, solo se le proposte sono serie e credibili. Si può arrivare anche allo sforamento del 2%, ma non facendo provvedimenti esclusivamente di carattere demagogico per acquisire consenso. I mercati sono attenti ai decimali, ma è necessario ...