: Giochi,Giorgetti:'Solo candidatura a 3' - NotizieIN : Giochi,Giorgetti:'Solo candidatura a 3' - CyberNewsH24 : #Giochi,Giorgetti:'Solo candidatura a 3' - TelevideoRai101 : Giochi,Giorgetti:'Solo candidatura a 3' -

"Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso delle Olimpiadi". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo, riaprendo alla possibilità dellaa 3 per iinvernali 2026. "Questo però -avverte il sottosegretario con delega allo Sport- può accaderese Torino, Milano e Cortina accettano la bozza di protocollo della scorsa settimana sullaunitaria Ogni altra strada che volesse l'appoggio del governo non è percorribile".(Di giovedì 20 settembre 2018)