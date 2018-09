Giochi diversi tra PlayStation Classic giapponese ed europea | 5 conferme per ora

PlayStation Classic : la versione giapponese e quella occidentale avranno Giochi diversi : Che abbia convinto o meno la notizia chiave della giornata di ieri è sicuramente l'annuncio di PlayStation Classic , la console in miniatura di Sony che ricrea la prima storica PlayStation e che segue le orme tracciate da Nintendo con le versioni mini di NES e SNES.Come sottolineato da Sony stessa, all'interno della console saranno presenti 20 giochi pre-installati ma per il momento sono stati rivelati solamente cinque titoli. Considerando la ...

Secondo Hidetaka Miyazaki From Software ha bisogno di "lavorare su Giochi diversi" oltre a Dark Souls : From Software si è creata una reputazione con la sua famosa serie Dark Souls e l'esclusiva Bloodborne per PlayStation 4. Tuttavia, molti sono ancora sorpresi quando apprendono che la compagnia ha sviluppato anche giochi diversi da Dark Souls.Parlando con il Guardian, Hidetaka Miyazaki, presidente di From Software, ha notato che le persone rimangono ancora sorprese quando apprendono che From Software ha sviluppato giochi d'avventura come Echo ...