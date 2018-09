Giochi 26 : Malagò - per garanzie c'è tempo : ANSA, - BOLOGNA, 20 SET - "Il Coni aspetta le garanzie, è vero. Ma non è obbligatorio farlo nel giro di pochi giorni, basta che arrivino per gennaio 2019, prima è sufficiente un impegno che qualcuno ...

Giochi 26 : Malagò - ora candidatura a due : ANSA, - BOLOGNA, 20 SET - "Fermo restando che continuo a sperare che la candidatura a tre sia recuperabile e il mio appello è notorio e pubblico, ora c'è questa eventualità e il Coni come dovere ...

Giochi 26 : Malagò - parla chi non li vedrà : Malagò, ha parlato così nel suo discorso introduttivo, ringraziando il presidente della federazione sport invernali, Flavio Roda che, al contrario, "è la persona che più di tutti avrebbe dovuto e ...

Malagò prova a riaprire sui Giochi : “Torino può ripensarci. Appendino : si chiarisca chi paga : Il giorno dopo l’annuncio del governo che ha definito «morta» la candidatura olimpica a tre sedi (Torino, Milano e Cortina), il presidente del Coni Giovanni Malagò riapre la partita. Con una candidatura a due «è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo» spiega Malagò ai microfoni di Radio Anch’io su Rad...

Giochi'26 : Malagò - Governo delude sportivi : Ma anche per un discorso di occupazione, perché il mondo dello sport - ha detto Malagò - è anche uno dei pochi che offre l'opportunità di avvicinarsi alle nuove professioni".

Giochi 2026 - Malagò spera ancora in Torino. Sala : 'Sarà Milano-Cortina - fondi garantiti dalle Regioni' : ... per questa città e per l'Italia, lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione".

Giochi2026 - Malagò : Torino può ripensarci : 10.05 Con una candidatura a due "è sicuro che l'Italia ha meno possibilità di vincere non avendo le garanzie del Governo".Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò,lascia ancora aperto uno spiraglio per un ripensamento di Torino a rientrare nel tridente per organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. "Siamo ancora in tempo-continua-. Non credo che Losanna non ci prenda in considerazione.Il Coni non ha deciso nulla e non ha alcun piano B, ...

Giochi 2026 : Malagò - vediamo che succede : ANSA, - ROMA, 18 SET - "Andare avanti con una candidatura a due? vediamo cosa succederà, noi siamo spettatori. Non tifiamo per niente e per nessuno". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ...

Giochi 26 : Malagò - senza Governo non so : ANSA, - ROMA, 18 SET - "Sono sempre stato ottimista, sinceramente vedremo. L'intenzione di Lombardia e Veneto è stata molto forte. Se ci sono le condizioni andremo avanti, non so se loro si sentono di ...

Giochi'26 : Malagò - è candidatura forte : ANSA, - ROMA, 1 AGO - "Si tratta si una grande opportunità per il nostro paese, se siamo andati avanti vuol dire che non c'è stata nessuna contrarietà da parte del Cio. Vediamo cosa succederà, ma la ...