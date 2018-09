Giochi 2026 | il caso diventa politico

Giochi 2026 - Di Maio : "Senza soldi Stato" : 12.32 Olimpiadi sì, ma senza soldi dello Stato. Lo dichiara il vicepremier Luigi Di Maio: "Il Coni doveva scegliere tra tre candidature: siccome sono tre forze politiche diverse, il Coni ha detto 'facciamo le Olimpiadi del Nord' e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto". "La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un euro. Poi se ci sono Milano e Cortina con il Veneto e la Lombardia ...

Giochi 2026 - Appendino : "Manca chiarezza" : 12.15 Continua la discusione sulla candidatutura ai Giochi invernali 2026.La sindadaca di Torino,Chiara Appendino,ribadisce:"E' da irresponsabili andare avanti alla cieca. Torino non c'è perché la proposta manca di chiarezza e trasparenza.Vogliono garantire e finanziare le Regioni? Quali e in che misura?" Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ne fa una questione di prospettiva: "Mi aspetterei da chi governa il Paese e ha una visione di lungo ...

Giochi 2026 - il Coni a Losanna per tenere viva la candidatura italiana : Oggi il Coni sarà a Losanna dal Cio per cercare di tenere viva la speranza di una candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, dopo che è saltata l'ipotesi a tre. Dal presidente del Coni e dal ...

Giochi 2026 : Appendino - errore corsa a 3 : ANSA, - TORINO, 19 SET - "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi, la bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si ...

Giochi 2026 : Appendino - errore corsa a 3 : ANSA, - TORINO, 19 SET - "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi, la bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si ...

Giochi 2026 - da Coni e Zaia ultimo appello all'Appendino : "C'è ancora tempo per Torino" : ultimo tentativo per far tornare Torino, insieme a Milano e Cortina in corsa per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Malagò: "Con una candidatura a due è sicuro che l'Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo"

Giochi 2026 - Malagò spera ancora in Torino. Sala : 'Sarà Milano-Cortina - fondi garantiti dalle Regioni' : ... per questa città e per l'Italia, lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione".

Giochi2026 - Malagò : Torino può ripensarci : 10.05 Con una candidatura a due "è sicuro che l'Italia ha meno possibilità di vincere non avendo le garanzie del Governo".Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò,lascia ancora aperto uno spiraglio per un ripensamento di Torino a rientrare nel tridente per organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. "Siamo ancora in tempo-continua-. Non credo che Losanna non ci prenda in considerazione.Il Coni non ha deciso nulla e non ha alcun piano B, ...

Giochi 2026 : Malagò - vediamo che succede : ANSA, - ROMA, 18 SET - "Andare avanti con una candidatura a due? vediamo cosa succederà, noi siamo spettatori. Non tifiamo per niente e per nessuno". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ...

Governo : no a candidatura Giochi 2026 : Lo comunica il sottosegretario con delega per Sport, Giorgetti, durante un'audizione in commissione al Senato. "Il Governo non ritiene che una candidatura, così come è formulata e con questi ...

Giochi 2026 - Giorgetti : "La candidatura a tre è morta' - spunta l'ipotesi Milano-Cortina : Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti in commissione Istruzione e Sport al Senato a proposito della candidatura di ...

Giochi 2026 - Giorgetti : "La candidatura a tre è morta' - ma spunta l'ipotesi Milano-Cortina : "Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha detto il ...

Governo : no a candidatura Giochi 2026 : 14.54 Si ferma la candidatura multipla di Cortina, Milano e Torino per i Giochi invernali del 2026, non ha il sostegno del Governo. Lo comunica il sottosegretario con delega per Sport, Giorgetti, durante un'audizione in commissione al Senato. "Il Governo non ritiene che una candidatura, così come è formulata e con questi presupposti, possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni che questo tipo di proposta non ha il sostegno del ...

Giochi 2026 : Violi - M5S - - Sala non aiuta : ANSA, - MILANO, 18 SET - "L'atteggiamento da prima donna del sindaco di Milano non aiuta a trovare un'intesa". Così il consigliere regionale dei Cinque Stelle Dario Violi, commenta la vicenda delle ...