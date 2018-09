Gian Antonio Stella | Turismo selvaggio a Venezia? Il Comune vieta i monopattini

Immersione a Giannutri. Morto il professore senese Antonio Canapini : E’ Morto sull’isola di Giannutri uno stimato professore senese di fisica del Sarrocchi Tecnologico. Antonio Canapini, 57 anni, residente a Sovicille,

Misano Moto3 - trionfa Dalla Porta. Di Giannantonio podio : Splendida prima volta di Lorenzo Dalla Porta. Il toscano della Honda del Team Leopard ha bruciato in volata lo spagnolo Jorge Martin e un altro italiano, Fabio Di Giannantonio, aggiudicandosi il GP di ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Lorenzo Dalla Porta vince in volata su Martin e Di Giannantonio - Bezzecchi cade nel finale : Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) vince il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 e conquista il primo successo della sua giovane carriera. Il pilota toscano disputa una prova solida e senza sbavature e centra, con pieno merito, il gradino più alto del podio di Misano. La gara della classe più leggera è decisa da due cadute. La prima, di gruppo, nel corso del secondo giro, che estromette ben cinque piloti Dalla battaglia (tra i quali Aron ...

Moto3 - GP Misano 2018. Martin - pole numero 17. 4° Di Giannantonio : Maledetto ultimo giro, maledetto il traffico in pista, le strategie sballate, la consapevolezza di avere il tempo nel polso che diventa rabbia pura quando torna al box. Marco Bezzecchi guarda Martin ...

Moto3 - GP San Marino - Martin strappa la poleposition a Rodrigo : Di Giannantonio il primo degli italiani : Jorge Martin chiude al primo posto le qualifiche del GP di San Marino di Moto3: lo spagnolo strappa la poleposition a Rodrigo , poi 3°, , a pochi secondi dal termine Dopo il disastro di Silverstone, ...

Jorge Martin chiude al primo posto le qualifiche del GP di San Marino di Moto3: lo spagnolo strappa la poleposition a Rodrigo (poi 3°), a pochi secondi dal termine Dopo il disastro di Silverstone, con la pioggia rubare la scena alle moto e la trisce cancellazione della gara, il Motomondiale fa tappa in Italia, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Non solo i big della MotoGP in pista, ma come sempre, ad aprire il

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Kornfeil davanti a tutti su pista umida/asciutta - Di Giannantonio (5°) il migliore degli italiani : E’ di Jakub Kornfeil (KTM – Redox PruestelGP) il miglior tempo delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Silverstone, reso insidioso da condizioni umide/asciutte e dalla presenza di tante buche, il centauro ceco ha realizzato il crono di 2’16″621, sfruttando alla perfezione gli ultimi istanti del turno, nei quali la pista si stava asciugando completamente, ...

Moto3 - GP Austria 2018 : tornerà Jorge Martin? Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio provano ad approfittarne : Il Mondiale Moto3 è pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di Jorge Martin. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimana Austriaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è ...

Di Giannantonio vince in Moto3 : Fabio Di Giannantonio, del team Gresini-Honda, ha vinto la gara di Moto3 del Gp della Repubblica Ceca a Brno. Il pilota romano, alla sua prima vittoria in carriera, ha preceduto lo spagnolo Aron Canet,...

Moto3 - GP Repubblica Ceca. 1° Di Giannantonio - 2° Canet - 3° Kornfeil : Di Giannantonio vince in Repubblica Ceca la prima gara in carriera e si rilancia pure in campionato dove raggiunge il terzo posto a -17 da Bezzecchi: il pilota Ktm torna in testa al mondiale con un ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Bezzecchi di nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa! : Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca , qui la cronaca della gara , . Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin , assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di ...

GP Brno : in Moto2 vince Oliveira - 2° Marini - 3° Bagnaia. Trionfo di Di Giannantonio in Moto3 : LIVE 13:04 5 ago Moto2, l'ordine di arrivo 1 M. Oliveira 39:22.324 2 L. Marini +0.070 3 F. BAGNAIA +0.525 4 L. BALDASSARRI +0.745 5 X. VIERGE +3.362 6 B. BINDER +3.643 7 M. SCHROTTER +3.694 8 J. ...

Di Giannantonio vince in Moto3 a Brno : ANSA, - ROMA, 5 AGO - Fabio Di Giannantonio, del team Gresini-Honda, ha vinto la gara di Moto3 del Gp della Repubblica Ceca a Brno. Il pilota romano, alla sua prima vittoria in carriera, ha preceduto ...

Moto3 - olè Di Giannantonio : a Brno arriva il primo successo : Era il più veloce, come gli è già capitato un sacco di volte negli ultimi due anni. Questa volta, però, Fabio Di Giannantonio ha concretizzato la sua superiorità, conquistando così la prima vittoria ...