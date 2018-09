Genova | Toti | “Oggi il piano demolizione del ponte da Autostrade | lo invieremo al governo”

Ilva di Genova - il lavoratore a Toti : “Senza convocazione scendiamo in piazza”. E lui : “Per voi ho la faccia da grillino?” : Una delegazione dei lavoratori Ilva si è presentata all’inaugurazione della nuova strada “Via delle Superba” per protestare ancora una volta contro la situazione di stallo per le trattative legate ai piani industriali degli stabilimenti. Chiedono venga rispettato l’accordo di programma, come firmato dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che prevede continuità di occupazione e reddito dei 1.474 lavoratori dell’Ilva di Genova ...

Doppio commissario per Genova - a Toti la supervisione di un tecnico (di area M5S) : Un mese dopo il crollo del Ponte Morandi ancora nessuna certezza. C'è una data, ottobre prossimo, indicata per inaugurare la nuova struttura ma non c'è ancora un inizio dei lavori. Neanche quelli di demolizione. L'unico dato è il seguente: governo ed Enti locali hanno iniziato a parlare del decreto Genova. Per il resto i contenuti sono ancora da delineare così come non ci sono, nero su bianco, la cifra dei fondi ...

Genova - Toti : abbiamo modificato decreto : 16.45 "C'era un decreto che ci piaceva poco. Oggi ne abbiamo condiviso uno che divide le competenze tra Enti locali e governo centrale". Così il governatore della Liguria Toti,dopo l'incontro con il premier Conte sul ponte di Genova. "Entro stasera il decreto sarà limato e pubblicato nei prossimi giorni","in una decina di giorni avremo il commissario alla ricostruzione". "Resterà operativo il commissario per l'emergenza a cui si affiancherà ...

Crollo PONTE MORANDI, beffa Strada del Papa: viadotto vietato ai mezzi pesanti. ultime notizie "Situazione di grave degrado". In serata il Decreto Genova, Toti "ci SARANNO 2 commissari"

Ponte Morandi - Conte : "Lavoriamo compatti per Genova". Toti : "Entro 10 giorni il nome del commissario" : "Credo che nel giro di una decina di giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto su Genova, avremo il commissario per la ricostruzione". Lo ha detto Giovanni Toti, commissario per l'emergenza, che dopo la riunione a Palazzo Chigi ha spiegato che "resterà operativo il commissario per l'emergenza a cui si affiancherà quello per la ricostruzione, che sceglieremo insieme al premier Conte nei prossimi giorni. Ma oggi - ha ...

Il ponte di Grillo per Genova. Ma Toti vuole quello di Piano : Genova, 17 set., askanews, - 'Non ho visto e non so da dove provenga il progetto di nuovo ponte pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Con il sindaco Bucci stiamo portando avanti assieme all'architetto ...

Meloni - Toti sia commissario a Genova : ANSA, - ROMA, 17 SET - "Spero che il governo non commetta l'errore di privarsi di Giovanni Toti per la ricostruzione a genova". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni alla presentazione di Atreju.

Genova - Toti avverte il governo : “Non tollereremo un’ora di ritardo - per nessuna ragione” : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, avverte il governo sui tempi della ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova: "Se i tempi non saranno quelli previsti, ne risponderanno davanti ai liguri e agli italiani. Non tollereremo un’ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo".Continua a leggere