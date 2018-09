Genova riparte con il salone Nautico | un mese dopo il crollo

Genova riparte dal suo Salone Nautico - Demaria - Ucina - : "La città che reagisce" : ... il mercato della nautica è in crescita a due cifre, segno che il design italiano, la tecnologia italiana e la capacità di produzione italiana è leader nel mondo. Il Salone fa parte della storia d'...

Salone Nautico - Genova riparte dalla 58esima edizione. E lunedì arriva Mattarella : «La grande occasione per la città», il commento unanime dei rappresentanti delle Istituzioni e di Ucina |

Genova riparte fra l'inchiesta e i progetti per il nuovo viadotto : Nuovi sviluppi nel l'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Dalle carte della procura spuntano mail, chat e sms che rivelerebbero come fosse già evidente la criticità del viadotto prima della tragedia ...

Demaria : Salone sarà ripartenza Genova : "Non solo proveremo al mondo che Genova ce la fa, ma che l'Italia ce la fa - ha aggiunto - e il Salone di Genova , cresciuto a due cifre negli ultimi tre anni, dimostrerà che siamo in grado di ...

Genova riparte dal turismo - al via campagna #VOLAAGENOVA : ... sempre più importante per l'economia del nostro territorio", afferma Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova , spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto ...

L'Italia (marcia) riparte da Genova Grazie ad un esecutivo di svolta : Ho aspettato a scrivere sulla strage di Genova, ho deciso di farlo almeno fino a quando non si fossero conclusi i funerali; un po' per rispetto delle vittime, un po' perchè la corazzata dell'informazione televisiva non ci ha risparmiato proprio nessun dettaglio Segui su affaritaliani.it